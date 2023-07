Djokovic twee zeges af van 24e grandslamtitel na zege op Rublev

Djokovic startte slecht en leverde de eerste set in met 6-4. De Servische titelhouder herstelde zich meteen door de tweede set simpel met 6-1 te winnen.

Ook de derde set ging -na een zenuwslopende tiende game met breekkansen voor Rublev- naar de Servische titelhouder: 6-4. Ook de vierde set werd een prooi voor Djokovic. Op het tweede wedstrijdpunt was het raak: 6-3.

„Er zaten geweldige rally’s tussen en Andrej speelde met een hoge intensiteit. Dat merkte je ook aan zijn harde kreunen, het was bijna angstaanjagend”, zei Djokovic na afloop. „Hij is al een paar jaar een vaste waarde in de top 10 en ik wil hem feliciteren met een geweldig toernooi.”

Voor Djokovic (36), al ruim tien jaar lang ongeslagen op het Centre Court van Wimbledon, was het de tweede keer tijdens deze editie van het grandslamtoernooi in Londen dat hij een set verloor. Maandag stond hij tegen de Pool Hubert Hurkacz de derde set af. Ook toen zegevierde hij in een viersetter.

Nu tegen Sinner

Djokovic neemt het in de halve eindstrijd op tegen Jannik Sinner. De als achtste geplaatste Italiaan was in vier sets te sterk voor de Rus Roman Safiullin. Het werd 6-4 3-6 6-2 6-2.

De 21-jarige Sinner stond met 3-1 voor in de tweede set. Hij verloor echter vijf games op een rij tegen de nummer 92 van de wereld. In de derde en vierde set plaatste Sinner zowel bij 3-2 als bij 5-2 een break, terwijl hij zelf geen enkele servicegame afstond.

Sinner had op alle vier de grandslamtoernooien al eens de kwartfinales bereikt. Vorig jaar verloor hij op de Australian Open, Wimbledon en de US Open bij de laatste acht, in 2020 was hij als tiener al kwartfinalist op Roland Garros.

