Elftal van de Week in Eredivisie: ’De gouden driehoek van Vitesse’

In de vierde speelronde van de Eredivisie is het de beurt aan Peter Boeve om zijn Elftal van de Week samen te stellen. Daarin is Vitesse de hofleverancier. Met Oussama Tannane, Loïs Openda en Oussama Darfalou leveren de Arnhemmers drie spelers af. „Ik heb bij mijn elftal bewust gekozen voor een ruit op het middenveld. Daarmee kan ik de gouden driehoek van Vitesse in stand houden. Dat hebben ze verdiend, want die ploeg speelde dit weekend veruit het beste voetbal.”