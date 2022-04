VIDEO FC Den Bosch wint door doelpunt na 12 seconden

Jong FC Utrecht mocht aftrappen, maar centrale verdediger Rick Meissen schoof de bal daarna zomaar in de voeten van Cijntje. De aanvaller van Den Bosch schoot vanaf de rand van het strafschopgebied via de vingertoppen van keeper Thijmen Nijhuis in de korte hoek raak.

De Brabantse ploeg van trainer Jack de Gier boekte de vijfde zege in de laatste zeven wedstrijden. FC Den Bosch staat na 35 wedstrijden op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In de stand van de vierde periode neemt Den Bosch de vijfde plek in.

Bij Jong FC Utrecht stonden Moussa Sylla en Remco Balk voorin. De aanvallers doen ook regelmatig met de hoofdmacht mee.