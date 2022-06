Engelse boosheid na vreemde situaties in Hongarije: ’Dat heeft met opvoeding te maken’

De wedstrijd moest in principe achter gesloten deuren plaatsvinden, maar door gebruik te maken van een achterdeurtje in de reglementen, konden toch zo’n 30.000 Hongaarse fans, veelal kinderen, de wedstrijd in de Puskas Arena bijwonen. Zij zorgden voor een fluitconcert toen de Engelse spelers voor de aftrap knielden om zo een statement tegen racisme te maken.

„Gezien de sanctie, is het moeilijk te begrijpen dat het stadion halfvol zat”, zei Southgate tegen de Britse media. „Aanvankelijk was de sfeer erg goed. De kinderen wuifden naar ons toen we de warming-up deden. Toen onze spelers knielden, sloeg de stemming helemaal om. Dat heeft volgens mij met opvoeding te maken. Kinderen en jongeren staan onder de invloed van volwassenen en leren daar bepaalde gedragingen van.”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate kijkt vanaf de bank toe. Ⓒ ProShots

Southgate liet weten dat zijn spelers niet gaan stoppen met het knielen. „Iedereen weet waar wij in geloven en waar wij voor staan. Wij zullen dat dan ook blijven doen.”

Engeland moet zijn eerste thuiswedstrijd in de Nations League tegen Italië komende week ook achter gesloten deuren afwerken. Dat is een straf na de ongeregeldheden met supporters voor de aftrap van de EK-finale van vorige zomer op Wembley, tussen beide landen. Voor het thuisduel in Wolverhampton nodigde de Engelse voetbalbond 2000 tot 3000 kinderen uit.