Thomas Krol Ⓒ Hollandse Hoogte

TOMASZÓW MAZOWIECKI - Er waren op de tweede dag van de World Cup schaatsen in Polen vooral veel Hollandse gezichten te zien die op onweer stonden. Van Kjeld Nuis tot Ireen Wüst en van Jutta Leerdam tot Jorrit Bergsma, ze hadden er allemaal flink de pee in na hun optreden. Er was een uitzondering: Thomas Krol. Hij pakte de winst op de 1500 meter, voor zijn grote rivaal Kjeld Nuis.