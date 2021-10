Rellen rondom Goffert vertragen Vitesse-bussen

De eerste editie van de Gelderse derby in vierenhalf jaar tijd kende sowieso een tumultueus verloop. In de aanloop naar het duel raakte een 18-jarige man uit Lent zwaargewond in Arnhem. Dat zou het gevolg zijn geweest van een hardhandige confrontatie tussen aanhangers van NEC en Vitesse.

Direct na de Gelderse derby ontsnapte de aanhang van Vitesse, toen de onderste twee rijen van het uitvak in het Goffertstadion bezweek onder de dansende en springende supporters. Een stalen huisje onder het ingestorte tribunedeel voorkwam totale ineenstorting, waardoor gewonden en mogelijk zelfs doden hadden kunnen vallen.

Tijdens de wedstrijd was het rondom het Vitesse-vak ook onrustig op de tribunes en werden spelers van de Arnhemse club voortdurend bekogeld met vele bekers drank en andere rotzooi. Vitesse-trainer Thomas Letsch toonde zich bovendien ontstemd over de grote spandoeken die NEC-supporters vooraf ontrolden en waarop een jager te zien was met een groot geweer en NEC-logo die richtte op een adelaar en huilend mannetje in Vitesse-shirt.

De weinig frisse afbeelding werd begeleid door de tekst ‘Pure haat’. ,,De sfeer bij de derby was super. Het enige wat me niet bevallen is, waren de spandoeken waarop het ging over ‘haat’ en agressiviteit met een groot geweer. Ik vind dat een spandoek waarop iemand wordt neergeschoten niet thuishoort in het stadion”, aldus Letsch.