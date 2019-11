Wouters is Cruijff en Van Hanegem dankbaar

„De eerste drie maanden bij Ajax kwam ik thuis en zei ik: ’Dit ga ik geloof ik niet redden.’ Het ging allemaal zoveel sneller. Ik had ook de gewoonte om altijd met mijn rug naar de situatie toe te staan. Daar werd ik door Cruijff constant op gewezen. Als je een halve slag draait en je wordt aangespeeld, dan kun je direct ook weer naar voren spelen. Na drie maanden viel het kwartje.”

Op het veld bij FC Utrecht kreeg Wouters al eerder wijze lessen van die andere grootheid van het Nederlandse voetbal van de jaren zeventig. „Willem van Hanegem was als kind mijn grote idool. Op mijn slaapkamer thuis hingen posters van Van Hanegem en Neeskens.”

„Als jeugdvoetballertje had ik één sok omhoog en één sok omlaag, omdat Van Hanegem dat ook had. Dan moest ik van mijn vader die andere sok ook omhoog doen. Mijn vader zei: ’Dat is geen gezicht met die kromme poot van je.’ Toen Van Hanegem bij FC Utrecht kwam voetballen, stond ik met mijn mond vol tanden en was ik te verlegen om iets te zeggen. Als medespeler was Willem iemand die je altijd aanmoedigde om iets toch weer te proberen als het niet lukte. Daar heb ik veel aan gehad.”

Lees in de zaterdageditie van De Telegraaf of de link hieronder een exclusief interview met Jan Wouters:

Sport 27/12/2018 Nederland Haarlem, Houtrak Golbaan, Telesoort Exclusief: Willem van Hanegem. Copyright Foto: Matty van Wijnbergen. Golfbaan Houtrak Telesoort Exclusief: Willem van Hanegem. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN