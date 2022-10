Becker verbaast Petrovic: ’Dit had ik nooit gedacht’

De Montenegrijn voelde zich wel verantwoordelijk. Hij had Becker met toestemming van de club zelf in een aantal gesprekken bewogen om voor ADO Den Haag te kiezen en vooral diens moeder overtuigd. „Becker wilde indertijd helemaal niet weg uit Amsterdam”, zegt Petrovic. „Ik maakte kennelijk een betrouwbare indruk op zijn moeder. Die heeft hem van gedachten doen veranderen. Becker zegde zijn contract bij Ajax op. Maar ineens was er geen geld meer. Ik ben naar die Chinese eigenaar van ADO gegaan. Die heeft uiteindelijk toch betaald. Anders had ik het zelf gedaan. Ik zou Becker nooit laten vallen.”

Beschimpt

Becker kende een moeizame start. Door het publiek werd hij geregeld beschimpt. Ook Petrovic kreeg door mensen achter zijn dug-out verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. „Becker had een beetje een arrogante houding. Dat hebben wel meer jongens uit Amsterdam die op hun achttiende al twee ton verdienen”, zegt Petrovic. „Becker kreeg meteen een stempel. Ik heb geprobeerd om hem te beschermen en ben hem steeds vertrouwen blijven geven.”

Bekijk ook: Ruud van Nistelrooy laat progressie zien bij PSV

Petrovic wilde Becker er indertijd graag bij hebben om diens ’verschrikkelijke snelheid’. Daarom verkoos hij hem boven Queensy Menig, die ook in beeld was. „In vergelijking tot zijn periode bij ADO Den Haag is hij totaal veranderd”, zegt Petrovic. „Sinds zijn vertrek naar Duitsland is hij alleen nog maar bezig met voetbal. Hij traint serieuzer en is fysiek veel sterker geworden. In zijn Haagse periode was hij nogal eens geblesseerd. Hij heeft in Berlijn zijn voorzet verder ontwikkeld en scoort ook veel makkelijker.”

Van cruciaal belang

Op een explosie van de kwaliteiten van Becker in de Eredivisie had Petrovic wel gerekend. „Maar dat hij in de Bundesliga een toonaangevende rol zou gaan spelen, had ik nooit gedacht”, zegt Petrovic eerlijk. „Een vriend van mij heeft Union Berlin tegen Malmö zien voetballen. Hij vond het maar een matige ploeg, Becker uitgezonderd. Die is bij balonderscheppingen van cruciaal belang voor de speelwijze van Union Berlin.”

Petrovic vindt het stom dat ADO Den Haag de speler twee jaar geleden transfervrij moest laten gaan. „Het is voor hem achteraf toch goed geweest dat hij naar ADO gekomen is. De rest heeft hij zelf gedaan. Daar ben ik heel blij om. Hij verdient het, maar zeker ook zijn moeder.”

Lees het hele verhaal met Sheraldo Becker in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 15 oktober of hieronder.