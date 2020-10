Noni Madueke bij PSV in zelfde schuitje als Mohamed Ihattaren

Luister je naar de beweegredenen van Schmidt voor de reservebeurten van Madueke, dan steekt hij een beetje hetzelfde verhaal af als eerder bij Mohamed Ihattaren. Met opnieuw de kleine ’Maurinho’ als voorbeeld. „Ik heb veel opties en spelers als Cody en Mauro verdienen het op dit moment te spelen”, aldus de coach. „Ze werken hard voor het team en zijn tactisch erg betrouwbaar. Dat is belangrijk voor het team, om tactisch stabiel te zijn. Vandaar mijn keuze. Mauro is erg flexibel, kan als back, halve nummer tien en als tweede spits spelen. Waar ik hem ook neerzet, hij is altijd overtuigend.”

En dat is de stap die Madueke nog moet zetten. „Noni heeft ook een aantal heel goede momenten gehad dit seizoen, met meerdere goals en assists”, zegt Schmidt. „Hij is natuurlijk een belangrijke speler voor ons, maar we moeten ze klaarmaken voor een plek in de basiself. Sommige jongens hebben spelers voor zich en hebben geduld nodig, maar dat is denk ik geen probleem.”

Bekijk ook: PSV neemt koppositie over na simpele zege in Zwolle

Zoals ook Ihattaren, over wie Schmidt opnieuw liet blijken momenteel zeer tevreden te zijn. Hij viel halverwege de tweede helft in voor Mario Götze. „De reden dat Mo niet startte, is tevens omdat hij de laatste tien dagen maar twee keer heeft kunnen trainen”, zegt Schmidt. „Mijn gevoel bij Mo is heel goed, hij is heel gemotiveerd, wil hard werken, maar we moeten hem nu in topconditie brengen.”

Ihattaren en Madueke werkten zich na afloop met de invallers nog in het zweet, met een schouderklopje van fysiektrainer Yann-Benjamin Kugel tot gevolg.