Gullit: ’Ajax beetje een warboel’

Telesport-columnist Ruud Gullit keek met speciale interesse kijken naar APOEL Nicosia-Ajax. „Het viel tegen, zoals Ajax thuis tegen PAOK tegenviel. De individuele klasse zorgde ervoor dat werd gewonnen. Er zijn te veel losse eindjes en spelers lijken voor zichzelf te spelen, waardoor automatismen er niet uit komen. Dan is het snel niet om aan te zien en lijkt het een beetje een warboel.”

Omdat Ajax zoveel indruk maakte, is er volgens Gullit veel ontzag voor Ajax. „APOEL-spelers wisten niet hoe snel ze achteruit moesten lopen. Dat de Cyprioten ontzag toonden, is de winst van vorig seizoen. Het is moeilijk spelen tegen zo’n defensieve ploeg, helemaal als je zo speelt als Ajax deed. Met iets meer overtuiging had Nicosia Ajax misschien een beetje pijn kunnen doen.”

Feyenoord en PSV verdienen een compliment voor hun Europese prestaties. Zij hebben het Nederlandse clubvoetbal prima vertegenwoordigd en voor AZ is de groepsfase zeker nog mogelijk.