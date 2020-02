Sport Kort: Basketballers maken indruk in Turkije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Rojas breekt wereldrecord hinkstapspringen

21.30 uur: Yulimar Rojas uit Venezuela heeft bij wedstrijden in Madrid het mondiale indoorrecord hinkstapspringen verbeterd. In haar zesde en laatste poging kwam de atlete tot een afstand van 15,43 meter. Daarmee voegde de tweevoudig wereldkampioene 7 centimeter toe aan het oude wereldrecord, dat sinds 2004 in de boeken stond en in het bezit was van de Russin Tatjana Lebedeva.

Rojas zorgde in Madrid voor de op één na beste prestatie ooit, zowel indoor als outdoor. Het wereldrecord in beide disciplines staat op 15,50 en werd in 1995 in Göteborg door Inessa Kravets uit Oekraïne neergezet. Lisanne de Witte eindigde in Madrid als derde op de 400 meter in een tijd van 52,36. De Poolse Justyna Swiety-Ersetic zegevierde in 51,93, gevolgd door de Zwitserse Lea Sprunger (52,26).

Basketbal: Oranje zorgt voor bijzondere prestatie in Turkije

20.29 uur: De Nederlandse mannen zijn de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021 goed begonnen. De ’Orange Lions’ waren in Ankara het hoger aangeslagen Turkije de baas. In het laatste kwart nam de Nederlandse ploeg afstand van de thuisploeg: 65-72.

Charlon Kloof was topscorer met 27 punten. Ook Yannick Franke (16 punten) en Worthy de Jong (12 punten) haalden de dubbele cijfers bij de bezoekers. Oranje speelde zonder Shane Hammink, die in de aanloop naar het duel met Turkije zijn hand brak. Voor de nieuwe bondscoach Maurizio Buscaglia was de zege een mooie opsteker. Hij is sinds augustus vorig jaar in functie, als opvolger van Toon van Helfteren. Nederland speelt maandag in Almere tegen Kroatië, het vierde land in groep D is Zweden. De eerste drie landen plaatsen zich voor het EK in 2021.

Judo: Weer brons voor Tsjakadoea in Düsseldorf

De Nederlandse judoka Tornike Tsjakadoea heeft bij de Grand Slam in Düsseldorf in de klasse tot 60 kilogram opnieuw brons behaald. In de strijd om de derde plaats versloeg hij de Georgiër Temur Nozadze na 5,5 minuut in de verlenging (golden score).

Tsjakadoea moest na drie overwinningen, waarvan twee op ippon, zijn meerdere erkennen in de Chinees Yung Wei-yang. De Nederlander verloor in de halve finale op ippon. Dankzij zijn zwaar bevochten zege in het duel met Nozadze stelde hij alsnog de derde plek veilig. Vorig jaar hield Tsjakadoea aan het toernooi in Düsseldorf eveneens brons over.

Wesley Koolhof (L) met dubbelspelpartner Nikola Mektic Ⓒ ANP

Tennis: Koolhof bereikt dubbelfinale in Marseille

15.00 uur Tennisser Wesley Koolhof staat in de dubbelfinale van het ATP-toernooi van Marseille. De Nederlander versloeg vrijdag samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic het Deens/Duitse koppel Frederik Nielsen en Tim Pütz. De setstanden waren 6-4 en 6-2.

De tegenstander in de finale komt uit de partij tussen de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies en de Frans/Canadese combinatie Nicolas Mahut en Vasek Pospisil. Koolhof, die volgende maand met het Daviscupteam naar Kazachstan afreist, verloor vorige week met Mektic nog in de eerste ronde in Rotterdam.

Anne van Dam op archiefbeeld. Ⓒ EPA

Golf: Van Dam op dreef in Australië

09.56 uur: Anne van Dam doet op de Australian Ladies Classic bovenin mee. De 24-jarige Arnhemse staat na twee dagen op de gedeelde zesde plaats, wel al ver achter de nummers 1 en 2. Van Dam heeft acht slagen achterstand op de Amerikaanse leidster Lauren Stephenson en zeven op Ayean Cho uit Zuid-Korea.

Van Dam opende donderdag in Bonville met een ronde van 70 slagen, vrijdag had ze er twee minder nodig. De Gelderlandse sloeg vier birdies en volgde verder het baangemiddelde. Het toernooi in Australië maakt deel uit van de Ladies European Tour. Omdat vanwege het coronavirus ook enkele toernooien in Azië zijn geschrapt, doen in Bonville heel wat golfsters mee die normaal gesproken op de Amerikaanse vrouwentour LPGA spelen. Van Dam komt op beide tours in actie.

Basketbal: Bucks boeken zege bij hervatting NBA

08.06 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de NBA na een onderbreking van een week vanwege de All Star-wedstrijd hervat met een soepele overwinning. Vedette Giannis Antetokounmpo en zijn teamgenoten wonnen met 126-106 bij Detroit Pistons. De best presterende ploeg van dit seizoen was vlak voor de ’break’ onderuit gegaan bij Indiana Pacers (118-111).

Antetokounmpo, die zondag met Team Giannis de All Star Game nipt verloor van het team van LeBron James, kwam tegen de Pistons tot 33 punten en 16 rebounds. De ploeg uit Milwaukee gaat aan kop in het oosten met 47 overwinningen tegenover slechts acht nederlagen.

Atlanta Hawks versloeg Miami Heat met 129-124, vooral dankzij 50 punten van de uitblinkende Trae Young. James Harden (29 punten) en Russell Westbrook (21) leidden Houston Rockets naar een royale zege op Golden State Warriors (135-105).

Atletiek: Wereldrecord Ethiopische atlete Yeshaneh

07.50 uur: De Ethiopische atlete Ababel Yeshaneh heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. De 28-jarige Yeshaneh snelde in Ras al-Khaimah, in de Verenigde Arabische Emiraten, naar een tijd van 1 uur, 4 minuten en 31 seconden. Daarmee was ze 20 seconden sneller dan Joyciline Jepkosgei, de Keniaanse die op 22 oktober 2017 in Valencia de mondiale toptijd op 1.04.51 had gezet.

Vooraf was de verwachting dat Brigid Kosgei het record wel eens kon gaan overnemen van Jepkosgei. De 26-jarige Keniaanse is al de wereldrecordhoudster op de marathon. Kosgei verbeterde in oktober in Chicago het 16 jaar oude wereldrecord van de Britse Paula Radcliffe met ruim een minuut, tot 2.14.04. De Keniaanse wist op de halve marathon in Ras al-Khaimah weliswaar ook onder het wereldrecord van Jepkosgei te blijven, maar met 1.04.49 eindigde ze als tweede achter Yeshaneh die in de laatste kilometers bij haar wegliep.