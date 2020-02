Sport Kort: Van Dam doet boven in mee in Australië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Anne van Dam op archiefbeeld. Ⓒ EPA

Golf: Van Dam op dreef in Australië

09.56 uur: Anne van Dam doet op de Australian Ladies Classic bovenin mee. De 24-jarige Arnhemse staat na twee dagen op de gedeelde zesde plaats, wel al ver achter de nummers 1 en 2. Van Dam heeft acht slagen achterstand op de Amerikaanse leidster Lauren Stephenson en zeven op Ayean Cho uit Zuid-Korea.

Van Dam opende donderdag in Bonville met een ronde van 70 slagen, vrijdag had ze er twee minder nodig. De Gelderlandse sloeg vier birdies en volgde verder het baangemiddelde. Het toernooi in Australië maakt deel uit van de Ladies European Tour. Omdat vanwege het coronavirus ook enkele toernooien in Azië zijn geschrapt, doen in Bonville heel wat golfsters mee die normaal gesproken op de Amerikaanse vrouwentour LPGA spelen. Van Dam komt op beide tours in actie.

Basketbal: Bucks boeken zege bij hervatting NBA

08.06 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de NBA na een onderbreking van een week vanwege de All Star-wedstrijd hervat met een soepele overwinning. Vedette Giannis Antetokounmpo en zijn teamgenoten wonnen met 126-106 bij Detroit Pistons. De best presterende ploeg van dit seizoen was vlak voor de 'break' onderuit gegaan bij Indiana Pacers (118-111).

Antetokounmpo, die zondag met Team Giannis de All Star Game nipt verloor van het team van LeBron James, kwam tegen de Pistons tot 33 punten en 16 rebounds. De ploeg uit Milwaukee gaat aan kop in het oosten met 47 overwinningen tegenover slechts acht nederlagen.

Atlanta Hawks versloeg Miami Heat met 129-124, vooral dankzij 50 punten van de uitblinkende Trae Young. James Harden (29 punten) en Russell Westbrook (21) leidden Houston Rockets naar een royale zege op Golden State Warriors (135-105).

Atletiek: Wereldrecord Ethiopische atlete Yeshaneh

07.50 uur: De Ethiopische atlete Ababel Yeshaneh heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. De 28-jarige Yeshaneh snelde in Ras al-Khaimah, in de Verenigde Arabische Emiraten, naar een tijd van 1 uur, 4 minuten en 31 seconden. Daarmee was ze 20 seconden sneller dan Joyciline Jepkosgei, de Keniaanse die op 22 oktober 2017 in Valencia de mondiale toptijd op 1.04.51 had gezet.

Vooraf was de verwachting dat Brigid Kosgei het record wel eens kon gaan overnemen van Jepkosgei. De 26-jarige Keniaanse is al de wereldrecordhoudster op de marathon. Kosgei verbeterde in oktober in Chicago het 16 jaar oude wereldrecord van de Britse Paula Radcliffe met ruim een minuut, tot 2.14.04. De Keniaanse wist op de halve marathon in Ras al-Khaimah weliswaar ook onder het wereldrecord van Jepkosgei te blijven, maar met 1.04.49 eindigde ze als tweede achter Yeshaneh die in de laatste kilometers bij haar wegliep.