Premium Het beste van De Telegraaf

Voorganger gaf zijn zegen: ’Alsjeblieft, ga het doen’ Gemengde gevoelens bij ’Cheftrainer’ Mark Bult: ’Ontslag Maik heel pijnlijk’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Na het ontslag van Maik Machulla (l.) is Mark Bult de nieuwe hoofdcoach bij de Duitse grootmacht SG Flensburg-Handewitt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Mark Bult staat momenteel aan het roer bij een van de grootste handbalclubs ter wereld, SG Flensburg-Handewitt. De voormalig Oranje-international (40), die sinds 2017 al als assistent-trainer werkzaam was bij de huidige nummer 4 in de Duitse Bundesliga, werd vorige week doorgeschoven nadat de clubleiding besloot Cheftrainer Maik Machulla te ontslaan. Het duo tekende onlangs bij tot medio 2026, maar drie opeenvolgende nederlagen in grote wedstrijden kostten Machulla zijn baan en dat zorgde voor opschudding in de handbalwereld.