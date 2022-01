Horlogemaker wacht nog op verklaring Novak Djokovic

Hublot is een belangrijke persoonlijke sponsor van de Servische nummer 1 van de wereld, die dacht ongevaccineerd aan de Australian Open mee te kunnen doen, maar door de federale rechter het land werd uitgezet.

„We wachten af wat zijn standpunt is met betrekking tot alles wat hij heeft meegemaakt en ik denk dat we die aan het einde van de Australian Open wel krijgen. Dan zullen wij ons standpunt bepalen”, zei directeur Ricardo Guadalupe van het luxemerk. „Het principe van vaccins is dat het iets privé is. We hechten waarde aan persoonlijke vrijheid. Iedereen kan beslissen. Men kan voor of tegen zijn. Dat is ons algemene standpunt.”

Hublot is sinds augustus vorig jaar een persoonlijke sponsor van Djokovic, evenals onder meer Lacoste en Peugeot. Volgens Forbes verdiende Djokovic vorig jaar 30 miljoen dollar met sponsordeals.