Lavreysen eist tweede gouden EK-medaille in Zwitserland op

Lavreysen is de regerend olympisch en wereldkampioen. Bij de EK had hij pas één keer eerder het goud gepakt op de sprint, in 2021. Vorig jaar liet Lavreysen bij de EK op de kortere piste van München de individuele onderdelen schieten. Twee maanden later werd hij in Saint-Quentin-en-Yvelines voor de vierde keer wereldkampioen op de sprint.

Voor Lavreysen was het zijn achtste Europese titel. Naast de twee sprinttitels was hij één keer de beste op de keirin en maakte hij vijf keer deel uit van de gouden teamsprintploeg. Bij de NOS zei hij dat hij een „hele goede dag” had gehad: „Gisteren tegen Jef had ik het moeilijk, maar vandaag had ik een goed plan gemaakt en heb ik dat ook goed uitgevoerd. Het waren twee klassieke sprintritten, waarin ik heb laten zien dat ik de snelste ben.”

Lavreysen was eerder op de dag in de halve finales te sterk geweest voor de Fransman Rayan Helal, die later het brons pakte. Vrijdag versloeg hij in de kwartfinales zijn trainingsmaat Jeffrey Hoogland, die zondag ook nog start op de keirin.

Van Schip grijpt naast medaille

Jan Willem van Schip Ⓒ ANP/HH

Jan-Willem van Schip is er bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen niet in geslaagd een medaille te pakken op het omnium. De Nederlander ging als koploper het vierde en laatste onderdeel (de puntenkoers) in, maar zag een aantal renners passeren.

De titel was voor de Fransman Benjamin Thomas, die uitkwam op 162 punten. De Italiaan Simone Consonni (146 punten) werd tweede, het brons was voor de Brit William Perrett met 136 punten. Van Schip sloot het olympische onderdeel af als zesde met 106 punten.

Van Schip had eerder op de dag het openingsonderdeel scratch gewonnen, werd daarna zesde op de temporace en vijfde op de afvalkoers. Dat had hem de leiding opgeleverd, maar op de afsluitende puntenkoers kwam hij er niet aan te pas. Halverwege hadden onder anderen Thomas, Consonni en Perrett al een ronde gepakt op Van Schip, die ook in de sprints amper punten sprokkelde. Thomas is tweevoudig wereldkampioen op het omnium. Op de WK in eigen land eindigde hij vorig jaar als tweede achter de Brit Ethan Hayter, die ontbrak in Grenchen.

Van de Wouw derde op 500 meter tijdrit

Hetty van de Wouw is bij de vrouwen als derde geëindigd op het onderdeel 500 meter tijdrit. De 24-jarige renster uit Kaatsheuvel realiseerde een tijd van 33,554 seconden. Het goud was voor de Duitse Emma Hinze in 32,947. De Française Taky Marie-Divine Kouamé, vorig jaar wereldkampioene, werd tweede in 33,390. Kyra Lamberink, de tweede Nederlandse in de finale, werd zevende: 34,200. Hinze was de titelverdedigster.

Raaijmakers net naast podium op puntenkoers

Marit Raaijmakers is als vierde geëindigd op de puntenkoers. Raaijmakers deed in de laatste ronden nog een poging weg te rijden uit het peloton, maar slaagde daar niet in. Het goud was voor de Noorse Anita Yvonne Stenberg, die de Belgische Shari Bossuyt en de Française Marie Le Net achter zich liet.

De Britse wereldkampioene Neah Evans werd slechts zevende op het onderdeel waarbij honderd ronden worden afgelegd met om de tien ronden een sprint om de punten. Wie een ronde pakt op het peloton krijgt 20 punten extra. Raaijmakers (23) komt zondag nog samen met Maike van der Duin uit op de koppelkoers.