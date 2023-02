Van Schip bij EK met nog een omniumonderdeel te gaan op goudkoers

Van Schip had eerder op de dag het openingsonderdeel scratch gewonnen, waarbij de renners na 10 kilometer sprinten om de punten. Op de daaropvolgende temporace was de Ier Jack Bernard Murphy de beste. Van Schip werd zesde op dat onderdeel, waarin na elk van de veertig rondes gesprint wordt om een punt. Hij leidde daarna samen met de Spanjaard Sebastian Mora, die zesde werd in de afvalkoers. Van Schip staat nu twee punten voor op Mora en vier op Thomas, de tweevoudig wereldkampioen die vorig jaar tweede werd bij de WK.

Het omnium wordt later op de avond besloten met de puntenkoers. Olympisch kampioen Elia Viviani had zich afgemeld. De Italiaan meldde op social media niet fit te zijn.

Lavreysen moeiteloos naar sprintfinale

Harrie Lavreysen plaatste zich overtuigend voor de finale van het sprinttoernooi. De viervoudig wereldkampioen, opgegroeid in het Brabantse Luyksgestel, was in twee heats te sterk voor de Fransman Rayan Helal, de nummer 3 van vorig jaar. Lavreysen ontbrak bij die titelstrijd op de individuele onderdelen en beperkte zich op de kortere piste van München tot de teamsprint. Die werd gewonnen, net als dit jaar op de openingsdag van de EK.

Lavreysen, de regerend olympisch- en wereldkampioen sprint, treft in de finale de Pool Mateusz Polrudyk. De Nederlander was pas één keer Europees kampioen op de sprint, in 2021.