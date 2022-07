Miedema over coronaknuffels: ’Niet slim’

Na de positieve coronatest van Jackie Groenen, die pas bij een negatieve test weer mag instromen, moeten de spelers nu verplicht afstand houden tot buitenstaanders en vindt het merendeel van de interviews weer digitaal plaats. Om besmettingen tegen te gaan en de eigen spelers (en winstkansen) te beschermen, had de KNVB bepaalde zaken echter beter van tevoren kunnen regelen.

Tijdens de open dag in Zeist eind juni konden de Leeuwinnen bijvoorbeeld nog intensief contact hebben met fans en gedurende de eerste dagen in Engeland zaten spelers en journalisten nog op elkaars lip, met alle risico’s van dien. Ook het knuffelen in het stadion had van tevoren verboden of tenminste ontraden kunnen worden. Iets wat niet gebeurde. „Al is er ook zoiets als eigen verantwoordelijkheid”, vond Miedema. „En daar ging niet iedereen even goed mee om.”