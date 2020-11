’Ajax houdt situatie Mohamed Ihattaren nauwlettend in de gaten’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Natuurlijk worden de Europese wedstrijden Ajax, PSV, Feyenoord en AZ van afgelopen week uitgebreid besproken. Driessen en Verweij geven de Nederlandse clubs een goede kans om in Europa te overwinteren. Ajax is overigens al minimaal verzekerd van een vervolg in de Europa League, maar heeft daarnaast goede papieren om de groepsfase in de Champions League te overleven.

Bij PSV is het nodige aan de hand. Bij de jonge aanvallers van de Eindhovense club is er irritatie over de houding van Eran Zahavi, merkt Driessen op. En dan de situatie van Mohamed Ihattaren. PSV-coach Roger Schmidt houdt hem twee wedstrijden buiten de selectie. Hij zou ’uitgeput’ zijn. Volgens Driessen en Verweij is de kans groot dat er meer speelt.

„Ajax houdt die situatie nauwlettend in de gaten”, aldus Verweij, die verder ingaat op alle transfergeruchten bij de Amsterdamse club. Zoals de vermeende interesse van Liverpool in Perr Schuurs. Ook komt de contractverlenging van Nicolas Tagliafico aan bod.

Dick Advocaat lijkt het bij Feyenoord goed op de rails te hebben. Is dit echt het laatste kunstje van trainer Advocaat? Driessen weet het zo net nog niet. En hoe lang moet Nicolai Jørgensen nog bij Feyenoord voetballen?

Verder in de podcast Kick-off: de sponsordeal tussen Holland Casino en de Eredivisie, de muziekloopbaan van Memphis Depay, en natuurlijk het overlijden van Diego Maradona.