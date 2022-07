AZ lijkt zich te mogen opmaken voor trip naar Bosnië

De club uit San Marino leek lang evenknie van Tuzla City, maar in de slotfase ging het helemaal mis. De vier minuten voor tijd ingevallen Salko Nargalic maakte in de eerste minuut van de blessuretijd de 0-1 en tekende twee minuten later ook nog voor zijn tweede van de avond.

Volgende week donderdag vindt de return plaats in Bosnië. Vervolgens speelt AZ op 21 juli eerst uit tegen de winnaar van deze tweekamp. Op 28 juli vindt de return in Alkmaar plaats.