Herbeleef hier de winst van Oranje op België

Virgil van Dijk kopte in de 73e minuut raak uit een hoekschop van Cody Gakpo. België had in grote delen van de wedstrijd de overhand, maar wist niet te scoren. Dodi Lukebakio raakte in de laatste seconden de paal.

Het finaletoernooi van de Nations League is volgend jaar juni in Nederland, al moet de UEFA de organisatie officieel nog toewijzen. De winnaars van de drie andere groepen van de A-divisie doen ook aan dat toernooi mee.

De wedstrijd tegen België was de laatste voor Oranje voordat over een kleine twee maanden het WK begint. Nederland speelt in de groepsfase tegen Senegal, Ecuador en Qatar.

