Jones breekt UFC-record na nek-aan-nek-gevecht

De 32-jarige Jones had het zwaar tegen de twee jaar jongere Reyes, maar kwam desondanks voor de 14 veertien keer als winnaar naar voren in een titelgevecht. Daarmee passeerde Bones de gestopte Georges St-Pierre en zette hij een nieuw record neer. Nog nooit was een UFC-vechter zo dominant in partijen met een kampioensgordel als inzet.

Jones kroonde zich in 2011 voor het eerst tot lichtzwaargewichtkampioen. Tussendoor raakte hij de titel twee keer kwijt. Een keer vanwege een positieve dopingtest en een keer na incident buiten de sport. In 2015 reed Jones door nadat hij met zijn auto een ander voertuig, met daarin een zwangere vrouw, had aangereden. Iets wat hem zwaar werd aangerekend door de UFC.

Nog nooit verslagen

Jones werd als MMA-vechter in 28 partijen sowieso nog nooit verslagen. Eén overwinning werd hem vanwege zijn dopingplas afgenomen, in een ander gevecht kreeg hij een diskwalificatie aan zijn broek na een illegale elleboogstoot.

Reyes onervaren

Dat Reyes het Jones vijf ronden lang lastig maakte - al kwam hij in de laatste twee een stuk minder sterk voor de dag - mag enigszins opvallend worden genoemd. De relatief onervaren vechter, stond tot zaterdag, ondanks zijn dertig jaar, slechts twaalf keer eerder in een kooi. Telkens kwam hij als winnaar uit de bus, maar nog nooit vocht hij een partij over vijf ronden.

Jon Jones moet een klap van Dominick Reyes incasseren. Ⓒ AFP

Controverse

Na afloop van het gevecht uitte UFC-vechter en commentator Dominick Cruz zijn ongenoegen over de jury. Dat Jones als winnaar werd aangewezen was voor sommigen misschien dubieus, maar kon hij wel begrijpen. Dat een van de juryleden de partij met 4-1 aan de titelverdediger gaf, was hem echter te veel van het goede. „Vechters en oud-vechters willen graag helpen, maar men houdt de kring liever gesloten”, zo haalde Cruz uit. Op Twitter waren er meer vechters met kritiek op de jury.