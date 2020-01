Peterhansel slaat toe in 11e etappe Dakar Rally

Peterhansel deed met zijn zege goede zaken in het klassement. Hij blijft derde, maar hij verkleinde het gat met de Spaanse klassementsleider Carlos Sainz, die in de tiende rit 8.03 van zijn voorsprong inleverde. Ten Brinke staat zesde in het klassement. Hij begon de voorlaatste etappe als de nummer 7.

„Ik durf wel te zeggen dat we een foutloze ’stage’ hebben gereden. Tom heeft perfect genavigeerd en ikzelf heb ook geen fouten gemaakt. We zijn over de proef gevlogen”, aldus Ten Brinke. „Wát een lastige duinen vandaag. Hoog en met lastige afstappen. Tom en ik hebben heel wat klappen te verduren gehad.”

Quintanilla

De Chileen Pablo Quintanilla zegevierde bij de motoren. Hij had in Haradh slechts negen seconden voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner. Luciano Benavides uit Argentinië werd derde. De Amerikaan Ricky Brabec, leider in het klassement voor motoren, gaf 11.48 toe op Quintanilla, de nummer 2 na de elfde etappe.

Bij de trucks ging de zege naar de Rus Andrei Karginov, die zijn landgenoten Dmitri Sotnikov en Anton Sjibalov voorbleef. Karginov heeft in het klassement ruim 39 minuten voorsprong op de achtervolging.

Vrijdag is de laatste etappe; een rit van 374 kilometer van Haradh naar Qiddiya.