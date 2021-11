Sergio Pérez blijft Max Verstappen voor in laatste training

De Mexicaan noteerde een tijd van 1.17,024 in Mexico-Stad. Verstappen was in zijn snelste rondje een kleine twee tienden van een seconde langzamer. Een laatste poging liep op niets uit, de WK-leider klaagde daarbij over te weinig grip. Ook zijn snelste rondje was – met name in de tweede sector – niet ideaal.

De voorsprong op Mercedes was aanzienlijk in de laatste testsessie. Lewis Hamilton reed naar de derde tijd, maar gaf ruim zes tienden toe op Pérez. Kort daarachter zat Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas. Verder bleef niemand binnen een seconde van Pérez.

Later op zaterdag, om 21.00 uur Nederlandse tijd, start de kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige Formule 1-kalender