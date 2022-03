Lewis Hamilton baalt: ’Problemen groter dan in verleden’

Hamilton kwam tijdens de tweede training niet verder dan de negende tijd. „Zoals ik eerder al zei: wij gaan hier niet winnen. Ik denk dat Red Bull acht of negen tienden van een seconde sneller is. En ik verwacht Ferrari een halve seconde tot zes tienden rapper dan wij”, stelt Hamilton.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Britse coureur heeft aan de vooravond van een nieuw seizoen al vaker geroepen dat Mercedes er niet goed voor stond. Vaak bleek het tegendeel waar. „We bluffen niet zoals voorheen, wat mensen misschien denken. De problemen die we in het verleden hebben gehad, waren relatief kleiner dan nu. De problemen zijn een stuk groter. Niets wat we proberen om het op te lossen, verandert daar iets aan. We lijken langer nodig hebben om het te herstellen. Het gaat om de balans van de auto en het stuiteren, we verliezen meer neerwaartse druk in vergelijking met anderen. Dat maakt het moeilijk.”

Luister de Telegraaf Formule 1-podcast hier, hieronder, via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en iedere andere podcast app: