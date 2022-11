Politie houdt man (25) aan na poging tot overval op Van Bommel

De 45-jarige Van Bommel reed in de nacht van 24 op 25 oktober, even na middernacht, een ondergrondse garage binnen. Bij het inrijden werd hij naar eigen zeggen opgewacht door een man met een pistool en een zaklamp. Die zou naar Van Bommel hebben staan gebaren, mogelijk om hem te laten uitstappen.

In een reflex reed de Antwerp-coach achteruit terug de helling van de garage op. Op straat botste hij met zijn Porsche tegen de flank van een geparkeerde auto. Door de impact ging het autoalarm af en was de omgeving meteen gealarmeerd. De vermoedelijke overvaller vluchtte weg en werd niet meer aangetroffen. De wagen van het slachtoffer werd voor onderzoek in beslag genomen. Onder de wagen werd een tracker teruggevonden.

Het parket Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter. „In het verdere onderzoek, onder meer via camerabeelden, kwam een 25-jarige man in beeld die in Kapellen verblijft. De twintiger kon donderdagnamiddag opgepakt worden. In zijn eerste verklaringen ontkent de man zijn betrokkenheid. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter”, zegt het parket.

Bron: Het Nieuwsblad