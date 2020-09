Dolberg opnieuw slachtoffer van diefstal: auto gestolen en inbraak

Terwijl Dolberg met de Deense nationale ploeg op weg was voor de Nations League-wedstrijden tegen België en Engeland, werd op het vliegveld van Nice zijn auto gestolen. Dolberg ontdekte dat toen hij donderdag terugkwam op de luchthaven in Frankrijk.

Niet veel later kwam de Deen er ook achter dat er bij hem thuis was ingebroken. De daders moeten hebben geweten waar Dolberg woont, en gebruik hebben gemaakt van de huissleutel die bij Dolberg in de auto lag. Volgens de Franse krant L’Équipe is er zo’n tweeduizend euro aan contant geld en meerdere telefoons weggenomen uit de woning. De politie heeft de diefstal en inbraak in onderzoek.

Het is niet de eerste keer in zijn periode bij Nice dat Dolberg slachtoffer is geworden van diefstal. Toen hij net de overstap van Ajax naar Zuid-Frankrijk had gemaakt, werd zijn horloge ter waarde van zo’n 70.000 euro uit de kleedkamer gestolen. Later bleek dat ploeggenoot Lamine Diaby Fadiga de dader was. Die werd vervolgens ontslagen door OGC Nice.