IJsselmeervogels vliegt uit beker tegen Go Ahead Eagles

Robbert Olijfveld opende in de 50e minuut de score en lang leek een sensatie in de maak. Een afstandsschot van Gino Bosz vloog echter in de 79e minuut zomaar achter de IJsselmeervogels-doelman binnen.

In de laatste minuut leek IJsselmeervogels een penalty te moeten krijgen, maar scheidsrechter Bax besloot anders. Trainer Gert Kruys dacht dat in de 91e minuut een kopbal van een van zijn pupillen de winnende zou zijn, maar de bal vloog aan de verkeerde kant van de paal, dus naast. Het betekende verlengen op Sportpark De Westmaat.

In de 4e minuut van de verlenging knalden de Eagles op de paal. Ondanks wat kansen heen en weer, ging de bekerkraker naar strafschoppen.

Ook nadat beide teams vijf strafschoppen hadden genomen was er nog geen beslissing.

Pas na achttien penalty's was het duel beslist. Eagles-doelman Hobie Verhulst stopte eerst een inzet van Marciano van Leijenhorst en schoot vervolgens zelf raak.

Go Ahead, de nummer 6 van de Keuken Kampioen Divisie, neemt het in de kwartfinales in de eigen Adelaarshorst op tegen FC Utrecht.