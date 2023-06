Oud-international Teun de Nooijer nieuwe hoofdcoach hockeysters Amsterdam

„Naast het feit dat ik zeer betrokken ben gebleven (zeker in m’n rol als analist bij Viaplay het afgelopen jaar) bij het tophockey in Nederland, is het denk ik ook goed voor me geweest dat ik ook een beetje afstand heb kunnen nemen. Maar op het veld staan met een team en ervaringen delen, individuen helpen het beste uit zichzelf te halen. Met elkaar maximaal te presteren en daarbij te genieten van hun tijd als topsporter zijn bijvoorbeeld een paar aspecten die het schitterend maken om deze rol het komende jaar op te pakken.”

,,Daarnaast staat er natuurlijk een fantastisch team en is er een staf die zeer complementair aan elkaar is”, vervolgt De Nooijer. ,,Dan gaat het natuurlijk wel kriebelen om met je ervaring en passie weer iets op het veld te doen”, reageert de recordinternational.

Debuut

De Nooijer maakte zijn debuut in het Nederlands elftal in 1994 en was actief op 5 Olympische Spelen (2x goud en 2x zilver). Daarnaast is de Nooijer door de FIH 3x uitgeroepen tot beste hockeyer van de wereld.

Zimmermann

De hockeysters van Amsterdam veroverden afgelopen seizoen hun 21e landstitel, na SCHC in de finale van de play-offs na shoot-outs te verslaan. Naast een nieuwe coach hengelde de hoofdstedelijke topclub deze week ook Sonja Zimmermann binnen.

Sonja Zimmermann Ⓒ ANP/HH

De captain van het Duitse elftal had nog een doorlopend contract bij Bloemendaal, maar wenste na het ontslag van Dave Smolenaars niet langer voor de ‘Mussen’ uit te komen. Bloemendaal wilde de 24-jarige verdedigster in eerste instantie aan haar verbintenis houden, maar liet Zimmermann deze week alsnog gaan.