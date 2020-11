Georginio Wijnaldum: ’Een eerbetoon aan Virgil van Dijk’

„Natuurlijk heeft iedereen wel zijn favoriete positie, maar ik was er niet zo mee bezig. Ik denk dat dat meer iets voor de media is. Op deze plek kom je wat vaker in het zestienmetergebied en is het makkelijker doelpunten te maken”, aldus Wijnaldum. „Ik was wel blij dat ik weer heb kunnen scoren en dat we als team weer een wedstrijd hebben kunnen winnen.”

Wijnaldum staat na 69 interlands op twintig doelpunten. Er was in het verleden bij Oranje geen middenvelder die na zoveel interlands al op zoveel treffers stond. Wesley Sneijder kwam met 134 interlands tot 31 doelpunten en Rafael van der Vaart met 109 interlands tot 25 doelpunten.

Georginio Wijnaldum stond dinsdag de media te woord. Ⓒ HH/ANP

„Ik ben niet echt een natuurlijke afmaker. Maar ik ben wel iemand die kansen krijgt in een wedstrijd en ook veel kansen kan creëren”, aldus de 30-jarige Wijnaldum, die zijn doelpunten vierde zoals de geblesseerde aanvoerder Virgil van Dijk normaal gesproken doet. „Dat was een soort eerbetoon. Ik spreek hem veel. Het gaat niet altijd over voetbal.”

Oranje bereikte twee jaar geleden het finaletoernooi van de Nations League. De kans dat dat nu weer gebeurt, is niet zo groot. Alleen bij puntenverlies van Italië bij Bosnië en Herzegovina, kan dat nog. „Destijds hadden we het in eigen hand, in een zware poule met Frankrijk en Duitsland”, zegt Wijnaldum. „Tegen Italië thuis en Bosnië uit ging het nu niet zo goed. De wedstrijd tegen Bosnië blijkt nu uiteindelijk heel belangrijk te zijn. Als we daar hadden gewonnen, hadden we nu bovenaan gestaan. Maar dat Italië nu eerste staat, is niet onverdiend.”