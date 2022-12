Premium Het beste van De Telegraaf

Aanvaller wordt elfde Nederlander in dienst van The Reds Van Kuyt tot Meijer tot Van Dijk: tien landgenoten gingen Gakpo voor op Anfield

Door Jeroen Kapteijns

Dirk Kuyt en Ryan Babel vieren een zege op stadsgenoot Everton. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Laat in de avond op Tweede Kerstdag werd bekend dat Cody Gakpo zijn droomtransfer krijgt. De PSV-aanvaller maakt voor 50 miljoen euro de overstap naar Engeland, waar Liverpool FC concurrent Manchester United heeft afgetroefd. De Eindhovenaar wordt na afronding van de medische keuring de elfde Nederlander, die voor The Reds gaat spelen. Een overzicht van de tien voorgangers van Gakpo in de stad aan de Mersey, van wie vijf net als Gakpo ook voetsporen hebben liggen bij PSV.