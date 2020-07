Verstappen: ’Rondetijden vertellen niet hele verhaal’

Er is volgens de Red Bull-coureur echter geen reden voor paniek. Dat zou ook gek zijn om te zeggen na de eerste trainingen van het jaar, en de eerste dag dat hij in de RB16 zat sinds de testdagen van eind februari.

„We hadden op zich een goede dag”, aldus Verstappen. „We hebben veel ronden kunnen rijden, dat is positief. De rondetijden vertellen niet het hele verhaal, omdat mijn voorvleugel tijdens de snelste ronde brak. Er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden. We zijn zelfverzekerd en kijken uit naar morgen.”

Verstappen gaf in de tweede training ruim negen tienden van een seconde toe op de snelste man, Lewis Hamilton. Mercedes oogt sowieso alweer supersterk. Al moet daarbij wel worden aangetekend dat vrije trainingen lang niet altijd alles zeggen. Ter vergelijking: vorig jaar zette Verstappen in Oostenrijk op vrijdag de vijfde en negende tijd neer. Een dag later kwalificeerde hij zich als tweede, om op zondag de race te winnen.

