AZ en Vitesse, kraker der smaakmakers

De ene sport is de andere niet. Waar kickbokser Badr Hari het niveauverschil tussen hem en Benjamin Adegbuyi nog vol grootspraak omschreef als Real Madrid (Hari) versus Heerenveen (Adegbuyi) én bovendien met een brok arrogantie een snelle knock-out van de Roemeen aankondigde, daar hebben voetbaltrainers in de aanloop naar een wedstrijd doorgaans opvallend veel respect voor elkaar.

Zo ook de heren Letsch en Jansen, respectievelijk de trainers van Vitesse en AZ. Thomas Letsch, vol Duitse hoffelijkheid, noemde AZ ’een absolute topploeg’. En: „AZ is voor mij zeker een topvierclub, samen met Ajax, PSV en Feyenoord.” Ook een mooie: „Als je naar Alkmaar rijdt, ben je nooit de favoriet. Daarom zou een gelijkspel, waarmee we de marge van zes punten met AZ intact houden, ook een goed resultaat zijn.” Voor de goede orde: AZ heeft nog een inhaalwedstrijd op de rol staan, zondag in de Utrechtse Galgenwaard.

Calvin Stengs, geldt aan de kant van AZ als de smaakmaker. Ⓒ ANP

Letsch en zijn assistenten zullen zich ongetwijfeld de vraag hebben gesteld of AZ, net als Feyenoord afgelopen zondag bijvoorbeeld deed, zich qua speelwijze zal aanpassen aan het 5-3-2-systeem dat de laptoptrainer uit Baden-Württemberg heeft ingevoerd aan de Rijn. „Nee, dat geloof ik niet”, zo vermoedt de 52-jarige Duitser. „AZ zal niet zoals Feyenoord van systeem veranderen. Daarom weten we wat we kunnen verwachten. We hoeven derhalve alleen de accenten te zetten, ik verwacht een strijd tussen twee ploegen die willen voetballen.”

Een kleine 150 kilometer verderop gaf Pascal Jansen toe dat de speelwijze van de nummer drie van de Eredivisie extra aandacht vergt in de aanloop naar de smaakvolle subtopper. „Het is mij opgevallen dat de tegenstanders van Vitesse ze op verschillende manieren proberen te bespelen. Dat 5-3-2-systeem van hun is knap lastig te bestrijden. Zeker als je op zijn Hollands 4-3-3 speelt.”

Hoewel Feyenoord ten onder ging in het rechtstreekse gevecht om de derde plaats, speelde de ploeg vooral na rust uitstekend en had het dus een antwoord gevonden op de Arnhemse tactiek. Jansen: „Ik kan me voorstellen dat ’je’ het invult zoals Feyenoord dat zondag deed met een vergelijkbaar systeem. Maar hoe wij het gaan aanpakken zullen jullie later ontdekken.”

De wedstrijd belooft op voorhand een spektakelstuk te gaan worden, al is het alleen al vanwege de frivole confrontatie tussen de schaduwspitsen Calvin Stengs (AZ) en Oussama Tannane (Vitesse). Zeker voor AZ is een zege een absolute must, wil de ploeg al niet voor kerst zijn veroordeeld tot een bijrol waarmee geen sterveling in Alkmaar en omstreken rekening had gehouden.