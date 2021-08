Vroege barst in het vertrouwen bij het nieuwe AZ

Voetbal

Bordeaux-aanvaller Samuel Kalu zakt ineen op het veld

Voetballer Samuel Kalu van Girondins de Bordeaux is in de wedstrijd bij Olympique Marseille ineengezakt op het veld. De 23-jarige Nigeriaanse voetballer ging ineens onderuit in de 6e minuut van het duel terwijl hij in de muur stond bij een vrije trap.