Ontslag bij NAC slaat diepe wond bij Ruud Brood: ’Mijn verhaal komt nog wel’

Ruud Brood is de laan uitgestuurd bij NAC Breda. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Ruud Brood ervaren hoe bitter het trainersvak kan zijn. Nadat Brood (57) bij Heracles Almelo al eens enkele uren voor kerstavond zijn congé had gekregen, overkwam hem dit nu bij NAC Breda op oudjaarsdag. Terwijl de champagne al in de koelkast stond, het vuurwerkpakket klaar lag in de gang en de oliebollen pruttelden in het vet, ontving Brood de onheilstijding. „Op de laatste dag van het jaar doet zo’n bericht pijn”, liet Brood weten.