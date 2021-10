Red Bull-teambaas Christian Horner verbaasd over snelheid Mercedes

„Het is verrassend dat Mercedes zo’n stap heeft gemaakt, als het gaat om de motor”, stelt teambaas Christian Horner. „Ze hebben qua snelheid op het rechte stuk een duidelijke stap vooruit gezet. Eerst konden wij dat nog compenseren door met minder downforce (neerwaartse druk, red.) te rijden, maar nu komen we niet echt dichterbij. Zeker Lewis Hamilton had veel meer snelheid op het rechte stuk. Ze hebben dit seizoen duidelijk ook betrouwbaarheidsproblemen en dat is ongebruikelijk voor Mercedes, maar ze zijn tegelijkertijd erg snel.”

Red Bull stelde, net als Ferrari, eerder vragen bij de FIA over de motor van Mercedes, dat door een foefje met de zogeheten intercooler extra vermogen zou winnen. Voor zover bekend heeft de autosportfederatie geen zaken vastgesteld die niet volgens de regels zouden zijn.

„Ze waren hier erg sterk. Om dan alsnog twee coureurs op het podium te hebben en goede zaken te doen in de strijd om het wereldkampioenschap, maakt het voor ons een positieve dag. Sergio deed in het gevecht met Hamilton wat wij van hem verwachten en hij verdiende die derde plek”, vervolgt Horner. „Het is duidelijk dat we elke week het beste eruit moeten halen, zoals we in Istanbul hebben gedaan. Lewis is altijd erg sterk in Austin, maar vervolgens gaan we naar Mexico en Brazilië en die circuits passen normaal gesproken goed bij ons.”

