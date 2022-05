Premium Het beste van De Telegraaf

’Beste scheidsrechter’ op klaarlichte dag overvallen op Schiphol Makkelie: ’Belangrijk dat voetballers mijn manier van fluiten waarderen’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Danny Makkelie komt aan op Schiphol en hoort plots dat hij is verkozen tot beste scheidsrechter van de Eredivisie. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

SCHIPHOL - Het was een overval op klaarlichte dag. Danny Makkelie (39) kwam maandagochtend nietsvermoedend aanlopen op Schiphol toen hij door de verdekt opgestelde fotograaf werd vastgelegd. De verbazing op het gezicht van de toparbiter veranderde in een grote lach, nadat hij hoorde dat hij is verkozen tot beste scheidsrechter van de Eredivisie. „Wauw, daar ben ik echt hartstikke blij mee”, zei Makkelie. „Het is altijd leuk om waardering te krijgen en deze prijs maakt die tastbaar.”