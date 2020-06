Bosz baalt nu Champions League op de tocht staat voor Leverkusen

„Dat is erg teleurstellend. We hebben slecht gespeeld.” Bayer Leverkusen zakte in de voorlaatste speelronde naar de vijfde plaats. De achterstand op Borussia Mönchengladbach is twee punten. Alleen de nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich voor de Champions League. De nummer 5 mag aan de Europa League deelnemen.

Terecht verlies

Leverkusen sluit de Bundesliga zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05. Borussia Mönchengladbach speelt tegelijkertijd in eigen stadion tegen Hertha BSC. „We moeten onze wedstrijd winnen”, besefte Bosz. „Niets is zo erg als we verliezen en horen dat Gladbach ook heeft verloren. Tegen Hertha wilden we te graag een doelpunt maken, daardoor was onze organisatie niet goed. We hebben terecht verloren, maar daar balen we ook echt van.”

Bosz plaatste zich vorig seizoen wel met Leverkusen voor de Champions League. Op 4 juli speelt hij met zijn ploeg nog de bekerfinale tegen Bayern München.

Haaland ontevreden

Borussia Dortmund verzekerde zich via de 0-2 zege bij RB Leipzig van de tweede plaats achter Bayern München. Erling Braut Haaland was twee keer trefzeker. ”Ik had er wel vijf kunnen maken”, zei de 19-jarige Noor. „Maar ik was erg moe van al dat rennen. Ik ben naar Dortmund gekomen om kampioen te worden en tegen Leipzig speelden we heel goed. Maar zo goed hebben we niet ieder duel gespeeld. Daarom zijn we slechts tweede geworden.”

Dat lag niet aan Haaland, die in veertien competitieduels liefst dertien doelpunten maakte.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga