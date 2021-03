Redt Giorgos Giakoumakis VVV? ’Niet te zwartgallig doen’

Premium Voetbal

Waarom Liverpool blij is dat Champions League-wedstrijd tegen Leipzig in Boedapest wordt gespeeld

Home sweet home, wordt weleens beweerd. In Liverpool denken ze daar tegenwoordig lichtjes anders over. The Reds hebben al sinds 16 december niet meer gewonnen op Anfield Road. Gelukkig vindt de Champions League-thuiswedstrijd tegen RB Leipzig straks in Boedapest plaats.