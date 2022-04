Jumbo-Visma eert Hollandse Meesters tijdens Tour de France

„Door regelgeving vanuit de UCI dient Team Jumbo-Visma het huidige shirt aan te passen tijdens de Tour”, klinkt het bij het Nederlandse team. „Het tenue lijkt namelijk te veel op de gele leiderstrui van de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar stonden er om die reden namen van fans op het officiële tenue van het team. Voor de editie van 2022 leggen Team Jumbo-Visma en AGU de link met hun Hollandse afkomst. De drive naar perfectie en prestatie vormt de parallel tussen de Hollandse Meesters, de wielerploeg en AGU. Rembrandt, Vermeer en Van Gogh zijn wereldwijd bekend om hun gedetailleerde en unieke werken en hun topstukken worden gezien als enkele van de allerbeste kunstwerken ooit gemaakt.”

Volledig in lijn met het innovatieve karakter van AGU en de ploeg is er gewerkt met Artificial Intelligence om de schilderijen om te zetten naar het design. Het shirt wordt deze zomer door zowel de mannen- als vrouwenploeg gedragen in Frankrijk en is ook tijdelijk beschikbaar voor fans van de ploeg. Door gebruik te maken van Artificial Intelligence hebben de designers inspiratie ontleend aan individuele werken en de stijl van de Hollandse Meesters. Een algoritme heeft vijftig schilderijen van Vermeer, Rembrandt en Van Gogh geanalyseerd en kleine digitale stukjes uit de schilderijen gehaald om tot een nieuw meesterwerk te komen. De mooiste stukken met een goed contrast zijn vervolgens gebruikt in het ontwerp en zorgen ervoor dat mensen meerdere werken van de Hollandse meesters herkennen bij renners als Primoz Roglic, Wout van Aert en Marianne Vos.”

Voor iedereen

Ook wielerliefhebbers en actieve wielrenners kunnen het unieke ’Masterpiece’ aanschaffen. Van 14 tot en met 25 april zorgen Team Jumbo-Visma en AGU ervoor dat ook zij gesoigneerd rondrijden tijdens de Tour. Naast het shirt is er een complete set aan extra producten te bestellen zoals een bibshort, sokken, handschoenen en een koerspet. Ook kunnen fans hun tenue personaliseren door The Masterpiece te signeren met hun eigen naam en rugnummer of die van hun favoriete renner van Team Jumbo-Visma.

Richard Plugge, General Manager Team Jumbo-Visma: „Vorig jaar brachten we samen met AGU een speciaal Tourshirt uit. Destijds kregen fans de mogelijkheid om met hun naam op ons officiële shirt te staan en zo onderdeel te worden van onze reis naar Parijs. Dat gaf ons de inspiratie om dit jaar nog een stap verder te gaan. Het is ontzettend gaaf dat we via innovatie inspiratie uit de werken van drie aansprekende Hollandse Meesters hebben kunnen halen. Het perfecte toonbeeld van onze herkomst en ambitieuze doelen.”

Björn Jeurissen, CEO AGU: „We zijn er erg trots op dat we de meest hoogwaardige, innovatieve en aerodynamische wielerkleding van deze Tour de France ook nog een kunnen uitbrengen in een uniek design. De Nederlandse roots van zowel Team Jumbo-Visma als AGU en onze internationale ambities sluiten naadloos aan bij de aantrekkingskracht van onze Hollandse grootmeesters.”