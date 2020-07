Sport Kort: Femke Bol maakt ook indruk in Bern

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Lars van Meijel opnieuw onder par op British Masters

20.05 uur: Lars van Meijel heeft ook op de derde dag van de British Masters een ronde onder par gelopen. Van Meijel ging in Newcastle-upon-Tyne rond in 69 slagen, 2 onder het baangemiddelde. Hij noteerde vier birdies en twee bogeys. Op de eerste twee dagen noteerde Van Meijel scores van -2 en -3.

Door die scores staat Van Meijel na drie dagen op 7 slagen onder par en daarmee bezet hij de 24e plek. Daan Huizing had 71 slagen nodig en staat 63e. Donderdag haalden Wil Besseling en Darius van Driel de cut niet.

De Italiaan Renato Paratore gaat de laatste dag als leider in. Paratore staat na zijn ronde van 66 op -16. Justin Harding uit Zuid-Afrika volgt op 1 slag. De Engelsman Sam Horsfield maakte indruk met een ronde van 61. Zijn landgenoot Jack Senior sloeg op de veertiende hole een hole-in-one.

Voetbal: Tsjechische speler voorkomt degradatie met corona

19.33 uur: De Tsjechische competitie is stilgelegd en de laatste wedstrijden worden ook niet meer gespeeld. Het bestuur van de Tsjechische bond besloot daartoe nadat een speler van de club Opava positief had getest op het coronavirus.

Opava was een van de clubs die nog moesten vrezen voor degradatie. Nu is besloten dat geen enkele club degradeert en dat de hoogste klasse komend seizoen, met de twee gepromoveerde clubs Pardubice en Brno, uit achttien in plaats van zestien clubs bestaat.

De Tsjechische competitie werd in maart stilgelegd en eind mei hervat. Bovenin was alles al beslist. Slavia Praag is landskampioen en ook Viktoria Plzen, Sparta Praag, Jablonec en Slovan Liberec plaatsten zich voor Europees voetbal.

Atletiek: Bol maakt ook indruk in Bern

19.04 uur: Femke Bol heeft ook bij wedstrijden in Bern indruk gemaakt. De 20-jarige Bol noteerde in Zwitserland op de 400 meter een tijd van 51,13 en daarmee was ze slechts 0,36 langzamer dan het Nederlands record van Lisanne de Witte. In 2018 zette De Witte in Berlijn het nationale record op haar naam met een tijd van 50,77.

Bol baarde zaterdag bij testwedstrijden op Papendal opzien door het Nederlands record op de 400 meter horden ruim te verbeteren. Ze kwam tot een tijd van 53,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan Ester Goossens, die in 1998 54,62 liep.

Achter Bol was Lieke Klaver (21) in Bern met 51,39 ook snel. De Spaanse Aauri Bokesa was bijna een seconde langzamer dan Klaver.

Voetbal: FIFPro schorst Ivoriaanse spelersvakbond die Drogba niet steunt

18.46 uur: De internationale spelersvakbond FIFPro heeft de Ivoriaanse spelersvakbond AFI geschorst. Dat is besloten omdat de AFI de kandidatuur van Didier Drogba om voorzitter van de Ivoriaanse voetbalbond te worden niet ondersteunt.

De FIFPro heeft AFI-voorzitter Cyrille Domoraud per brief laten weten dat de schorsing per direct ingaat. In de brief staat ook dat deze „uitzonderlijke interventie” is ingegeven door „extreme urgentie.”

De AFI besloot vorige week Idriss Diallo, de huidige voorzitter, te steunen en niet Drogba. Kandidaten hebben de steun nodig van een van de vijf voetbalorganisaties in Ivoorkust. Bij Drogba is dat niet het geval.

FIFPro vindt dat op deze manier geen sprake is van een democratisch proces. „Door deze beslissing te nemen heeft u totaal geen aandacht voor uw leden”, aldus FIFPro in de brief. „Dit onrechtmatige besluit zal een negatieve impact hebben op Ivoorkust en het voetbal van Ivoorkust.”

De verkiezingen voor het voorzitterschap van de voetbalbond van Ivoorkust zijn 5 september.

Roeien: Roeisters vier-zonder in zelfde samenstelling naar EK

18.20 uur: De roeisters van de vier-zonder treden op de EK in het Poolse Poznan in dezelfde samenstelling aan als vorig jaar tijdens de WK. In de dubbelvier is Sophie Souwer vervangen door Laila Youssifou. De dubbeltwee en lichte dubbeltwee zijn ongewijzigd.

„De EK worden de eerste echte wedstrijden sinds de wereldkampioenschappen in augustus van 2019. Ik weet wel zeker dat iedereen hier enorm naar uitkijkt. Het wordt een mooie eerste stap richting Tokio”, aldus bondscoach Josy Verdonkschot.

De vrouwenselectie vertrekt eind september naar Italië voor het laatste deel van de voorbereiding op de EK, die van 9 tot en met 11 oktober plaatsvinden. Op 31 juli volgt het definitieve besluit over het al dan niet doorgaan van het evenement.

De Nederlandse vier-zonder moest vorig jaar op de WK in Oostenrijk Australië voor zich dulden.

Voetbal: Zwitserse topjurist stapt op om FIFA-schandaal

18.14 uur: De hoogste officier van justitie in Zwitserland is vrijdag opgestapt, omdat hij zelf onder vuur kwam te liggen in het onderzoek naar corruptie bij wereldvoetbalbond FIFA. Hoofdaanklager Michael Lauber kreeg de afgelopen jaren veel kritiek vanwege zijn trage aanpak. Hij zou ook hebben gelogen over een aantal formele en informele gesprekken met Gianni Infantino, de huidige voorzitter van de FIFA.

„Ik ontken stellig dat ik heb gelogen”, schrijft de 54-jarige Lauber in een verklaring. „Maar als u mij als federale aanklager niet gelooft, dan schaadt dat het Openbaar Ministerie. Daarom bied ik mijn ontslag aan.”

Lauber leidde het Zwitsers-Amerikaanse onderzoek dat in 2015, vlak voor het verkiezingscongres bij de FIFA, resulteerde in de arrestaties van heel wat kopstukken bij de wereldvoetbalbond. De toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter besloot enkele dagen na zijn herverkiezing op te stappen. De Zwitser werd opgevolgd door zijn landgenoot Infantino.

Infantino en Lauber zouden de afgelopen jaren achter de schermen wel erg nadrukkelijk hebben samengewerkt. Het hardnekkige gerucht gaat dat Infantino zich bemoeide met de onderzoeken van de Zwitserse justitie, ook naar zijn eigen rol. De geheime ontmoetingen tussen Infantino en Lauber riepen ook intern vragen op bij het OM in Zwitserland.

De hoofdaanklager had eerder al een slecht figuur geslagen in het onderzoek naar omkoping bij de toewijzing van het WK voetbal van 2006 aan Duitsland. Dat onderzoek nam zoveel tijd in beslag, dat er geen ruimte meer was voor een aanklacht omdat de zaak verjaard was.

Voetbal: Premier League start net als Eredivisie op 12 september

17.09 uur: Evenals de Nederlandse Eredivisie start ook de Premier League in Engeland op zaterdag 12 september. Het seizoen in de hoogste Engelse voetbalafdeling loopt tot en met 23 mei 2021. Enkele weken daarna start het EK, dat met een jaar is uitgesteld.

In tegenstelling tot de Eredivisie is de Premier League na een maandenlange onderbreking vanwege het coronavirus wel hervat. Komende zondag staat de laatste speelronde op het programma. Liverpool is al wekenlang zeker van het kampioenschap. Enkele Engelse clubs, zoals Chelsea, Manchester City en Manchester United, komen volgende maand nog in actie in de Champions League en Europa League.

Begin september staan de eerste wedstrijden uit de Nations League, het toernooi voor landenteams, op het programma. Daarna beginnen de nationale competities weer.

Voetbal: Macron op tribune bij Franse bekerfinale in vrijwel leeg stadion

15.50 uur: De Franse president Emmanuel Macron zit vrijdagavond op de tribune bij de finale van het toernooi om de Coupe de France, het belangrijkste bekertoernooi voor Franse voetbalclubs. Macron houdt de traditie in ere dat het staatshoofd aanwezig is bij de eindstrijd. Hij zal echter niet de beker uitreiken aan de aanvoerder van de winnende ploeg, want dat past niet bij de vele coronamaatregelen die zijn genomen.

Paris Saint-Germain en Saint-Étienne strijden in het Stade de France om de beker. Het stadion in Saint-Denis, nabij Parijs, biedt plaats aan ruim 80.000 toeschouwers.

Niet meer dan 5000 mensen mogen naar binnen. Dat is op dit moment het maximale aantal bezoekers aan grote evenementen in Frankrijk. De fans moeten onderling minimaal 1 meter afstand houden. De aanhangers van Saint-Étienne boycotten de finale. De club kreeg slechts 900 kaarten toegewezen, terwijl de vraag naar tickets veel groter was. De fans besloten daarom om allemaal thuis te blijven.

Wielrennen: Wielerbelofte Leemreize maakt overstap naar profs Jumbo-Visma

15.28 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma heeft belofte Gijs Leemreize een profcontract gegeven. De 20-jarige renner uit Ruurlo tekent voor drie seizoenen bij de Nederlandse WorldTour-formatie. Hij is de eerste renner die de overstap maakt vanuit de opleidingsploeg naar het profteam.

Leemreize mocht begin van dit seizoen al ervaring opdoen bij de profs. Hij reed in het team van Jumbo-Visma de Ronde van de Provence. Eind juli start hij in de Ronde van Burgos. „Het is altijd mijn droom geweest om profwielrenner te worden”, aldus Leemreize in een persbericht van Jumbo-Visma. „In de beginjaren dat ik fietste, was dat nog niet realistisch, maar het ging jaarlijks beter en ik bleef stappen zetten. Uiteindelijk is het snel gegaan, want afgelopen jaar reed ik nog bij een clubteam. Dat ik vorig jaar de stap naar de opleidingsploeg mocht zetten, was al heel mooi.”

Sportief directeur Merijn Zeeman had niet verwacht dat een beloftevolle renner zo snel de overstap zou maken vanuit de opleidingsploeg. „Het is memorabel. Gijs heeft zich goed ontwikkeld en daar hebben de opleidingsploeg en het bijbehorende opleidingstraject aan bijgedragen. Wij achten hem klaar om over te stappen naar de profs en daar verder te leren en ervaring op te doen.”

Voetbal: Juventus speelt Serie A uit zonder Douglas Costa

14.56 uur: Juventus moet het seizoen in de Serie A afmaken zonder Douglas Costa. De Braziliaanse aanvaller heeft een dijbeenblessure overgehouden aan het verloren duel met Udinese (2-1). Costa, die het laatste halfuur als invaller meedeed, staat zeker twee weken aan de kant.

Juventus had zich bij winst al verzekerd van het negende kampioenschap op rij, maar na het openingsdoelpunt van Matthijs de Ligt ging de koploper van de Italiaanse voetbalcompetitie in de blessuretijd alsnog onderuit. Douglas Costa is niet verzekerd van een basisplaats onder trainer Maurizio Sarri. De Braziliaan speelde 23 competitiewedstrijden, waarvan slechts zeven als basisspeler.

De ’Oude Dame’ ontvangt zondag Sampdoria en speelt komende week nog tegen Cagliari (29 juli) en AS Roma (2 augustus). Na afloop van de Serie A staat de return tegen Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League op het programma. Na de nederlaag eind februari in Frankrijk (1-0) moet Juventus winnen om naar Lissabon te mogen gaan, voor het resterende deel van de Champions League.

Voetbal: ADO Den Haag na negatieve testronde op trainingskamp

14.46 uur: ADO Den Haag kan zondag op trainingskamp naar Mierlo. Een tweede testronde onder spelers en stafleden heeft geen positieve gevallen opgeleverd. Begin deze week testten wel een speler en een medewerker van de eredivisieclub positief op het coronavirus.

„Hun situatie wordt per dag scherp gemonitord”, zegt een woordvoerder van ADO. „We volgen strikt de richtlijnen.” De twee zitten in thuisquarantaine. Ze hebben geen klachten en vertonen ook niet de symptomen van Covid-19. Wanneer ze weer aan het werk kunnen, is nog niet bekend.

ADO Den Haag startte begin deze week onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Aleksandar Rankovic de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Al op de tweede dag kwam naar buiten dat een speler en een medewerker van de club een positieve test hebben afgelegd. Het voltallige kantoorpersoneel van ADO werd daarop ook getest, met louter negatieve uitslagen. Dat gold ook voor een tweede testronde binnen de selectie.

ADO gaat zondag naar Mierlo, voor een trainingskamp van een week. Onderdeel daarvan is een oefenwedstrijd in Maastricht, volgende week vrijdag tegen MVV. De ploeg van Rankovic oefent in de voorbereiding ook tegen Almere City FC, NAC Breda en Vitesse.

Voetbal: West Ham United strikt international Soucek

14.19 uur: West Ham United heeft de Tsjechische international Tomás Soucek overgenomen van Slavia Praag. De 25-jarige middenvelder speelde sinds begin dit jaar op huurbasis voor de Londense voetbalclub. Met de transfer is een bedrag gemoeid van ruim 20 miljoen euro.

Soucek ondertekende een contact voor vier jaar bij West Ham, dat inmiddels veilig is in de Premier League. „Hij is een geweldige kerel, met uitstekende fysieke capaciteiten. Hij heeft bovendien voor ons een aantal belangrijke doelpunten gemaakt”, zei coach David Moyes over Soucek, die sinds 2015 voor Slavia Praag uitkwam. Hij heeft tot dusver 25 interlands op zijn naam staan.

Basketbal: Geen Europees avontuur voor basketbalclub Landstede Hammers

14.10 uur: Het bestuur van basketbalclub Landstede Hammers ziet komend seizoen af van een Europees avontuur. De Zwolse club mist naar eigen zeggen de „financiële armslag” en ziet daarom af van inschrijving. De landskampioen van 2019 eindigde dit jaar als eerste in de Nederlandse competitie, die in maart vroegtijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis. Landstede had daardoor mogen meedoen aan de Champions League.

Voorzitter Gerrard Vinke betreurt de Europese afmelding van zijn club. „Het is heel erg jammer, maar alle aandacht vestigt zich nu op de toekomst. We willen onze plaats in de top van het Nederlands basketbal vasthouden, de organisatie versterken en ons voorbereiden op een eventuele BeNeLeague. En natuurlijk gaan we werken aan onze Europese ambities voor de aankomende jaren.”

Voetbal: Anderlecht voetbalt in augustus thuis achter gesloten deuren

13.07 uur: De Belgische voetbalclub Anderlecht houdt in augustus het eigen stadion vooralsnog gesloten voor publiek. Dat betekent dat de thuiswedstrijden in de Jupiler Pro League tegen Excelsior Moeskroen (16 augustus) en KAS Eupen (23 augustus) zonder publiek in Brussel worden afgewerkt.

Op basis van de huidige regelgeving in het coronabeleid kunnen in België in principe 400 fans in een voetbalstadion plaatsnemen om een wedstrijd te bekijken. De verwachting was dat het aantal vanaf augustus zou stijgen naar 800 personen. Het coronavirus wint in België echter terrein en de Nationale Veiligheidsraad besloot daarom donderdag die versoepeling tot zeker 1 september uit te stellen.

Het bestuur van Anderlecht heeft nu bepaald dat de tribunes op het eigen complex sowieso in augustus leeg blijven. Naast de spelers en stafleden van beide teams zijn alleen de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv-productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers welkom op het Lotto Park.

„We hebben deze moeilijke beslissing genomen na de recente ontwikkelingen van de pandemie”, zegt topman Karel Van Eetvelt van Anderlecht. „Samen met de gemeente kiezen we ervoor om het algemeen belang te dienen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen op het vlak van de volksgezondheid.”

Extra dag rust voor motorracer Marc Márquez

12.10 uur: Motorracer Marc Márquez slaat vrijdag de twee vrije trainingen over bij de Grote Prijs van Andalusië op het circuit van Jerez. De regerend wereldkampioen in de MotoGP geeft zijn gebroken arm nog een extra dagje rust. Hij wil zaterdag wel starten in de derde vrije training, meldt zijn team Repsol Honda.

Márquez staat voor een wonderbaarlijk snelle rentree na zijn zware val afgelopen zondag tijdens de Grote Prijs van Spanje, de eerste race van het uitgestelde seizoen. De achtvoudig wereldkampioen brak daarbij zijn rechter bovenarm. Hij onderging dinsdag een operatie in Barcelona en kreeg donderdag toestemming van de artsen om mee te doen aan de tweede race van het seizoen op het circuit van Jerez.

Atletiek: Ook Diamond League geschrapt

10.33 uur: Niet alleen alle voor dit jaar geplande tennistoernooien in China zijn geannuleerd, ook de atletiekwedstrijden uit de Diamond League zijn geschrapt. Het betekent een streep door de meeting op 19 september in Shanghai en waarschijnlijk ook die van een tweede op 17 oktober, waarvan de locatie nog altijd niet bekend was.

De Chinese regering heeft een verbod op de meeste internationale sportevenementen uitgevaardigd om een tweede besmettingsgolf van het coronavirus tegen te gaan. De Masters Snooker zullen ook niet doorgaan en de kans dat China dit jaar nog een Formule 1-race kan houden is ook zo goed als verkeken. De Chinese voetbalcompetitie gaat zaterdag wel van start.

Het atletenbureau Global Sports van Jos Hermens stelt jaarlijks het deelnemersveld samen voor de Diamond League in Shanghai. Die stond aanvankelijk gepland op 16 mei, werd eerst verzet naar 13 augustus en daarna naar 19 september. De eerstvolgende editie zal nu vermoedelijk pas volgend jaar mei worden gehouden.

Nog een jaar Groningen voor Ko Itakura

09.21 uur: De Japanse verdediger Ko Itakura komt ook in het nieuwe seizoen weer voor FC Groningen uit. Hij wordt voor een extra jaar gehuurd van Manchester City, dat de 23-jarige Aziaat anderhalf jaar geleden uitleende aan de club van trainer Danny Buijs.

Itakura was in het afgelopen seizoen in 23 wedstrijden voor FC Groningen actief. Hij speelde tot dusver drie interlands.

Fans weer welkom bij voetbal en honkbal in Zuid-Korea

08.15 uur: In Zuid-Korea zijn fans in het stadion weer welkom bij voetbal- en honkbalwedstrijden, zij het in beperkte mate. De regering heeft toestemming gegeven aan de clubs om 10 procent van de bezoekerscapaciteit te gaan benutten. Deze goedkeuring is onderdeel van een aantal aanpassingen in het beleid tegen het coronavirus.

De voetbal- en honkbalcompetities gingen in Zuid-Korea in mei achter gesloten deuren van start met een vertraging van ruim een maand vanwege de pandemie. Vanaf zondag mag er weer publiek aanwezig zijn bij de honkbalwedstrijden. De voetbalclubs kunnen per 1 augustus weer op enige bezoekers in het stadion rekenen.

De Nederlandse spits Lars Veldwijk speelt in Zuid-Korea op het tweede profniveau bij Suwon FC.

Honkbal: valse start Washington Nationals

De honkballers van Washington Nationals zijn met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Major League. De titelverdediger verloor op eigen veld achter gesloten deuren van New York Yankees: 1-4. De arbitrage moest het openingsduel wegens regen en onweer tijdens de zesde inning afbreken. Na een pauze van bijna twee uur werd het duel officieel gestaakt en was de eindstand definitief.

Bij de Nationals ontbrak sterspeler Juan Soto. Hij werd in de aanloop naar de eerste wedstrijd positief getest op het coronavirus. Hij verblijft momenteel in thuisisolatie.

Anthony Fauci, de directeur van het nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten in de Verenigde Staten, mocht de eerste, ceremoniële bal gooien. Dat deed de 79-jarige topadviseur van president Donald Trump in een shirt van de Nationals en met een mondmasker op. Fauci, een groot fan van de kampioen uit Washington, slaagde er niet in de bal in de handen van de dienstdoende catcher Sean Doolittle te werpen.