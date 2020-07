Sport Kort: Márquez nog niet in actie in Spanje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Anderlecht voetbalt in augustus thuis achter gesloten deuren

13.07 uur: De Belgische voetbalclub Anderlecht houdt in augustus het eigen stadion vooralsnog gesloten voor publiek. Dat betekent dat de thuiswedstrijden in de Jupiler Pro League tegen Excelsior Moeskroen (16 augustus) en KAS Eupen (23 augustus) zonder publiek in Brussel worden afgewerkt.

Op basis van de huidige regelgeving in het coronabeleid kunnen in België in principe 400 fans in een voetbalstadion plaatsnemen om een wedstrijd te bekijken. De verwachting was dat het aantal vanaf augustus zou stijgen naar 800 personen. Het coronavirus wint in België echter terrein en de Nationale Veiligheidsraad besloot daarom donderdag die versoepeling tot zeker 1 september uit te stellen.

Het bestuur van Anderlecht heeft nu bepaald dat de tribunes op het eigen complex sowieso in augustus leeg blijven. Naast de spelers en stafleden van beide teams zijn alleen de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv-productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers welkom op het Lotto Park.

„We hebben deze moeilijke beslissing genomen na de recente ontwikkelingen van de pandemie”, zegt topman Karel Van Eetvelt van Anderlecht. „Samen met de gemeente kiezen we ervoor om het algemeen belang te dienen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen op het vlak van de volksgezondheid.”

Extra dag rust voor motorracer Marc Márquez

12.10 uur: Motorracer Marc Márquez slaat vrijdag de twee vrije trainingen over bij de Grote Prijs van Andalusië op het circuit van Jerez. De regerend wereldkampioen in de MotoGP geeft zijn gebroken arm nog een extra dagje rust. Hij wil zaterdag wel starten in de derde vrije training, meldt zijn team Repsol Honda.

Márquez staat voor een wonderbaarlijk snelle rentree na zijn zware val afgelopen zondag tijdens de Grote Prijs van Spanje, de eerste race van het uitgestelde seizoen. De achtvoudig wereldkampioen brak daarbij zijn rechter bovenarm. Hij onderging dinsdag een operatie in Barcelona en kreeg donderdag toestemming van de artsen om mee te doen aan de tweede race van het seizoen op het circuit van Jerez.

Atletiek: Ook Diamond League geschrapt

10.33 uur: Niet alleen alle voor dit jaar geplande tennistoernooien in China zijn geannuleerd, ook de atletiekwedstrijden uit de Diamond League zijn geschrapt. Het betekent een streep door de meeting op 19 september in Shanghai en waarschijnlijk ook die van een tweede op 17 oktober, waarvan de locatie nog altijd niet bekend was.

De Chinese regering heeft een verbod op de meeste internationale sportevenementen uitgevaardigd om een tweede besmettingsgolf van het coronavirus tegen te gaan. De Masters Snooker zullen ook niet doorgaan en de kans dat China dit jaar nog een Formule 1-race kan houden is ook zo goed als verkeken. De Chinese voetbalcompetitie gaat zaterdag wel van start.

Het atletenbureau Global Sports van Jos Hermens stelt jaarlijks het deelnemersveld samen voor de Diamond League in Shanghai. Die stond aanvankelijk gepland op 16 mei, werd eerst verzet naar 13 augustus en daarna naar 19 september. De eerstvolgende editie zal nu vermoedelijk pas volgend jaar mei worden gehouden.

Nog een jaar Groningen voor Ko Itakura

09.21 uur: De Japanse verdediger Ko Itakura komt ook in het nieuwe seizoen weer voor FC Groningen uit. Hij wordt voor een extra jaar gehuurd van Manchester City, dat de 23-jarige Aziaat anderhalf jaar geleden uitleende aan de club van trainer Danny Buijs.

Itakura was in het afgelopen seizoen in 23 wedstrijden voor FC Groningen actief. Hij speelde tot dusver drie interlands.

Fans weer welkom bij voetbal en honkbal in Zuid-Korea

08.15 uur: In Zuid-Korea zijn fans in het stadion weer welkom bij voetbal- en honkbalwedstrijden, zij het in beperkte mate. De regering heeft toestemming gegeven aan de clubs om 10 procent van de bezoekerscapaciteit te gaan benutten. Deze goedkeuring is onderdeel van een aantal aanpassingen in het beleid tegen het coronavirus.

De voetbal- en honkbalcompetities gingen in Zuid-Korea in mei achter gesloten deuren van start met een vertraging van ruim een maand vanwege de pandemie. Vanaf zondag mag er weer publiek aanwezig zijn bij de honkbalwedstrijden. De voetbalclubs kunnen per 1 augustus weer op enige bezoekers in het stadion rekenen.

De Nederlandse spits Lars Veldwijk speelt in Zuid-Korea op het tweede profniveau bij Suwon FC.

Honkbal: valse start Washington Nationals

De honkballers van Washington Nationals zijn met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Major League. De titelverdediger verloor op eigen veld achter gesloten deuren van New York Yankees: 1-4. De arbitrage moest het openingsduel wegens regen en onweer tijdens de zesde inning afbreken. Na een pauze van bijna twee uur werd het duel officieel gestaakt en was de eindstand definitief.

Bij de Nationals ontbrak sterspeler Juan Soto. Hij werd in de aanloop naar de eerste wedstrijd positief getest op het coronavirus. Hij verblijft momenteel in thuisisolatie.

Anthony Fauci, de directeur van het nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten in de Verenigde Staten, mocht de eerste, ceremoniële bal gooien. Dat deed de 79-jarige topadviseur van president Donald Trump in een shirt van de Nationals en met een mondmasker op. Fauci, een groot fan van de kampioen uit Washington, slaagde er niet in de bal in de handen van de dienstdoende catcher Sean Doolittle te werpen.