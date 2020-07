Sport Kort: Nog een jaar Groningen voor Ko Itakura

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nog een jaar Groningen voor Ko Itakura

09.21 uur: De Japanse verdediger Ko Itakura komt ook in het nieuwe seizoen weer voor FC Groningen uit. Hij wordt voor een extra jaar gehuurd van Manchester City, dat de 23-jarige Aziaat anderhalf jaar geleden uitleende aan de club van trainer Danny Buijs.

Itakura was in het afgelopen seizoen in 23 wedstrijden voor FC Groningen actief. Hij speelde tot dusver drie interlands.

Fans weer welkom bij voetbal en honkbal in Zuid-Korea

08.15 uur: In Zuid-Korea zijn fans in het stadion weer welkom bij voetbal- en honkbalwedstrijden, zij het in beperkte mate. De regering heeft toestemming gegeven aan de clubs om 10 procent van de bezoekerscapaciteit te gaan benutten. Deze goedkeuring is onderdeel van een aantal aanpassingen in het beleid tegen het coronavirus.

De voetbal- en honkbalcompetities gingen in Zuid-Korea in mei achter gesloten deuren van start met een vertraging van ruim een maand vanwege de pandemie. Vanaf zondag mag er weer publiek aanwezig zijn bij de honkbalwedstrijden. De voetbalclubs kunnen per 1 augustus weer op enige bezoekers in het stadion rekenen.

De Nederlandse spits Lars Veldwijk speelt in Zuid-Korea op het tweede profniveau bij Suwon FC.

Honkbal: valse start Washington Nationals

De honkballers van Washington Nationals zijn met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen in de Major League. De titelverdediger verloor op eigen veld achter gesloten deuren van New York Yankees: 1-4. De arbitrage moest het openingsduel wegens regen en onweer tijdens de zesde inning afbreken. Na een pauze van bijna twee uur werd het duel officieel gestaakt en was de eindstand definitief.

Bij de Nationals ontbrak sterspeler Juan Soto. Hij werd in de aanloop naar de eerste wedstrijd positief getest op het coronavirus. Hij verblijft momenteel in thuisisolatie.

Anthony Fauci, de directeur van het nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten in de Verenigde Staten, mocht de eerste, ceremoniële bal gooien. Dat deed de 79-jarige topadviseur van president Donald Trump in een shirt van de Nationals en met een mondmasker op. Fauci, een groot fan van de kampioen uit Washington, slaagde er niet in de bal in de handen van de dienstdoende catcher Sean Doolittle te werpen.