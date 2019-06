FC Utrecht strikt Ajax-speler

Dit seizoen speelde Maddy voornamelijk bij Ajax onder 19. Daarnaast voetbalde Maddy twee duels in de eerste divisie met Jong Ajax.

„Eros is flankaanvaller, die op zowel de linker- als de rechtervleugel van het veld goed tot zijn recht komt”, aldus directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht. „Zijn snelheid is een wapen. Hij beschikt over een enorme explosiviteit, heeft diepte in zijn spel en is positief agressief in zijn manier van spelen.”