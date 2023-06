Griekspoor opent Wimbledon tegen Fucsovics, Brouwer treft Zverev

Griekspoor speelde een keer eerder tegen Fucsovics. Op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam verloor hij in 2022 in de tweede ronde in twee sets van de Hongaar. Mocht Griekspoor de derde ronde bereiken, dan kan de winnaar van het grastoernooi van Rosmalen de als derde geplaatste Rus Daniil Medvedev als tegenstander krijgen.

Botic van de Zandschulp treft Zhang Zhizhen uit China, de nummer 54 van de ranking. De 27-jarige tennisser, zelf de nummer 42, kende na zijn verloren finale in München in april een mindere periode, waarin hij last had van een voetblessure en in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. In Londen bereikte hij vorig jaar de vierde ronde. Van de Zandschulp en Zhang speelden niet eerder tegen elkaar.

Gijs Brouwer lootte de als 19e geplaatste Duitser Alexander Zverev. Brouwer won drie partijen in de kwalificaties en plaatste zich voor het eerst in zijn loopbaan voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De 27-jarige Brouwer nam het nog niet eerder op tegen Zverev.

De als eerste geplaatste Carlos Alcaraz begint zijn derde deelname aan het Engelse grandslamtoernooi tegen de Fransman Jeremy Chardy. Titelverdediger Novak Djokovic, de nummer 2 in het schema, neemt het op tegen de Argentijn Pedro Cachin.

Vrouwen

Bij de vrouwen heeft Nederland geen deelneemsters. Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono en Arantxa Rus kwamen niet door de kwalificaties. De Poolse Iga Swiatek, die als eerste is geplaatst bij de vrouwen, neemt het op tegen Zhu Lin. De Chinese is de nummer 33 van de WTA-ranking.

Swiatek trok zich vrijdagmiddag wel terug van het grastoernooi van Bad Homburg. Ze stond in de halve finale, maar is ziek. De Italiaanse Lucia Bronzetti plaatst zich daardoor voor de finale. „Het spijt me zeer, maar ik had een heel onrustige nacht met koorts. Het is mogelijk een voedselvergiftiging of een infectie”, meldde de 22-jarige Poolse. „Ik ben vandaag niet in staat om te spelen.”

Titelverdedigster Jelena Rybakina uit Kazachstan, als derde geplaatst in Londen, begint tegen Shelby Rogers uit de Verenigde Staten. Nummer 2 van de plaatsingslijst, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, start tegen Panna Udvardy uit Hongarije.