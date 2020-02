Live: Bergwijn in basis bij Tottenham Hotspur

Verliezend finalist Tottenham Hotspur ontvangt RB Leipzig in het Tottenham Hotspur Stadium. Atalanta Bergamo speelt ’thuis’ in het nabijgelegen Milaan in San Siro tegen Valencia.

Volg de duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Steven Bergwijn debuteert bij Tottenham Hotspur op het internationale niveau. De in de winterstop van PSV overgenomen aanvaller staat in de basis tegen RB Leipzig.

De aanvaller en international van Oranje heeft al enkele competitieduels gespeeld voor de topclub uit Londen.

Coach José Mourinho van de Spurs moet het als bekend doen zonder zijn langdurig geblesseerde aanvallers Harry Kane en Son Heung-min.

Bij Atalanta, dat thuis tegen Valencia speelt, beginnen Hans Hateboer en Marten de Roon aan de wedstrijd.

Marten de Roon Ⓒ Hollandse Hoogte

Uitslagen en programma

Dinsdag 18 februari - 21.00 uur:

Atletico Madrid - Liverpool 1-0

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2-1

Woensdag 19 februari - 21.00 uur:

Atalanta - Valencia

Tottenham Hotspur - RB Leipzig

Dinsdag 25 februari 21.00 uur:

Chelsea - Bayern München

Napoli - FC Barcelona

Woensdag 26 februari - 21.00 uur: