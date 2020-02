Statistieken: Bergwijn verliest, Hateboer scoort

In Londen werd het 1-0 voor de formatie van coach Julian Nagelsmann. Vooral in de eerste helft was de nummer twee van de Bundesliga oppermachtig, maar verzuimde het te scoren. Voor de Spurs was in die fase alleen de Nederlander Steven Bergwijn een keer gevaarlijk.

Timo Werner scoorde na bijna een uur spel. Hij passeerde doelman Hugo Lloris uit een strafschop. Pas in de laatste 20 minuten kwam het tot een offensief en meerdere mogelijkheden voor Tottenham. Giovani Lo Celso was het dichtst bij de gelijkmaker, maar hij raakte de paal.

Hans Hateboer is dolgelukkig met zijn treffer. Ⓒ AFP

Hans Hateboer

Atalanta heeft mede dankzij een trefzekere Hans Hateboer een stevige optie genomen op een plaats in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaanse club, die debuteert in de Europese topklasse, nam in Milaan ruim afstand van Valencia: 4-1. Middenvelder Hateboer zorgde voor 1-0 en 4-0. Over drie weken is de return in Spanje.

De succesvolle Hateboer speelde de gehele wedstrijd. Ploeggenoot Marten de Roon maakte eveneens de negentig minuten vol.

Valencia speelde zonder de geblesseerde Rodrigo, de man die op 10 december Ajax met zijn doelpunt in Amsterdam uitschakelde (0-1). Doelman Jasper Cillessen, hersteld van een blessure, bleef op de bank bij de bezoekers uit Spanje.

Bekijk hier de statistieken van de duels.

Uitslagen en programma

Dinsdag 18 februari - 21.00 uur:

Atletico Madrid - Liverpool 1-0

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2-1

Woensdag 19 februari - 21.00 uur:

Atalanta - Valencia 4-1

Tottenham Hotspur - RB Leipzig 0-1

Dinsdag 25 februari 21.00 uur:

Chelsea - Bayern München

Napoli - FC Barcelona

Woensdag 26 februari - 21.00 uur: