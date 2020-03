Hoofdbrekens en lichtpuntjes bij bondscoaches na uitstel Spelen

Sarina Wiegman (voetbalsters)

„De Olympische Spelen moeten een feest zijn en dat zou het op dit moment zeker niet zijn geweest. Een punt van aandacht is wel het Europees kampioenschap voor vrouwen in 2021. De UEFA heeft vorige week aangegeven dat dat toernooi, dat oorspronkelijk op de agenda stond van 7 juli tot en met 1 augustus, op een ander moment wordt geagendeerd. Het mag niet zo zijn dat die twee mooie evenementen in elkaars vaarwater komen te zitten.”

Rob Ehrens (springruiters)

„We moeten kijken wanneer de Spelen nu worden georganiseerd, maar zeker is dat ik weer aan de samenstelling van een nieuwe selectie kan werken. Ik had best een paar vraagtekens. Voor de Nederlandse springsport is dat niet eens nadelig, omdat er inmiddels wat meer combinaties zijn die nog niet aan de norm hadden voldaan. Er is in ons land sowieso niet zo’n grote visvijver. Met meer keuze kan ik straks het best mogelijke team opstellen.”

Het contract van Max Caldas eindigt dit jaar. Ⓒ GETTY IMAGES

Max Caldas (hockeymannen) heeft onlangs bij de KNHB aangegeven dat hij na de Spelen van Tokio 2020 bij de bond gaat vertrekken. Zijn dienstverband eindigt dit jaar. En dus krijgt Jeroen Bijl, technisch directeur van de hockeybond, de komende periode te maken met een interessant vraagstuk: wordt het contract van Caldas verlengd tot en met de Spelen? Bijl: „Al die zaken gaan wij bespreken. Ook met de bondscoach zelf. Pas dan treden we daarover naar buiten.”