Ajax honoreert verzoek Daley Blind: clubicoon mag transfervrij vertrekken

Bronnen rondom de Amsterdamse club zeggen dat Ajax de ervaren verdediger vanzelfsprekend liever niet had laten gaan, maar geven aan dat de beslissing uit respect naar de clubicoon is genomen. Blind kwam als achtjarig spelertje in de Amsterdamse jeugdopleiding en maakte als achttienjarige uit bij FC Volendam zijn debuut in de hoofdmacht.

Na een korte verhuur aan FC Groningen werd Blind onder Frank de Boer vier keer kampioen van Nederland. Opvallend genoeg veroverde Ajax tijdens Blinds vier jaar durende overstap naar Manchester United, waarmee hij in 2017 de Europa League won, geen enkele kampioensschaal.

Bekijk ook: Overmars en Van Bommel willen Ajax met Antwerp verlossen van riante salaris Daley Blind

Pas na Blind terugkeer in Amsterdam begon de prijzenregen weer. Ajax werd kampioen in 2019, 2021 en 2022 en werd tussendoor in 2020 eerste in het vanwege corona afgebroken seizoen. Het aantrekken van Dusan Tadic en Blind in de zomer van 2018 legde ook de basis voor de Europese droomreis, die ten koste van onder meer Juventus en Real Madrid leidde tot het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019.

Basisplek kwijt

De laatste duels voor de winterstop kwam de met zijn vorm worstelende en veel bekritiseerde Blind niet meer voor in de plannen van Alfred Schreuder, die op de linksbackpositie de voorkeur gaf aan Owen Wijndal en Devyne Rensch. Hem de laatste maanden laten verpieteren in de dug-out wil Ajax Blind niet aandoen. De speler, die met Oranje in de kwartfinale van het WK strandde, is nu op vakantie en mag uitkijken naar een andere club.

Antwerp

Antwerp van Marc Overmars en Mark van Bommel gaf al aan de 99-voudig Oranje-international te willen inlijven, maar met diens ervaring (500 duels in het betaalde voetbal, waarvan 340 voor Ajax) en palmares zullen er wellicht kapers op de kust komen.

Ajax is gebeld, maar wil vooralsnog niet op de zaak-Blind reageren.