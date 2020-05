Eigenaar Manchester City slaat nu ook in België toe

De zogenoemde City Football Group (CFG) heeft dat bevestigd. Door de transactie wordt Lommel verlost van een grote schuldenlast.

Het netwerk van CFG bestaat inmiddels uit negen clubs, waaronder clubs uit de Verenigde Staten en Spanje. De investeerders zeggen dat het niet hun doel is om winst te maken. „Wij willen clubs de kans geven mooi voetbal te laten zien en talent te ontwikkelen”, aldus voorzitter Ferran Soriano van CFG.

SPANJE: Hazard hervat training bij Real Madrid

Enkele dagen na FC Barcelona heeft ook Real Madrid de training hervat. Trainer Zinedine Zidane, die de training leidde met een mondkapje, ontving zijn spelers in groepjes na ruim twee maanden weer op trainingscomplex Valdebebas. Eden Hazard, de Belg die in maart werd geopereerd aan zijn rechterenkel, was er ook bij.

Real Madrid heeft nog weinig plezier beleefd aan de aanvaller die vorig jaar voor 100 miljoen euro overkwam van Chelsea. Hazard speelde vanwege de nodige blessures pas tien wedstrijden in de Spaanse competitie. De 29-jarige ’Rode Duivel’ werkte de afgelopen weken vanwege de coronacrisis thuis aan zijn herstel.

Het is de bedoeling dat La Liga volgende maand wordt hervat. Met nog elf speelrondes te gaan, staat Real Madrid twee punten achter op Barcelona.