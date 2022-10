Cricketers Oranje ondanks tweede zege op WK nog allerminst zeker van Top 12

De tegenstander van donderdag in Geelong, Sri Lanka, is daar de ‘hoofdschuldige’ van. De kampioen van Azië werd zondag in het openingsduel zeer verrassend ingemaakt door Namibië en kon zich geen misstap meer permitteren. Vandaag hakte Sri Lanka het team van de Verenigde Arabische Emiraten dan ook finaal in de pan

Omdat Namibië en Sri Lanka eenmaal zeer ruim wonnen en Oranje ‘slechts’ twee magere zeges boekte, hebben Namibië en Sri Lanka beiden een betere netto runrate, in het voetbal te vergelijken met het doelsaldo. Bij een gelijke eindstand in de poule waarvan de nummers één en twee zich plaatsen voor de volgende ronde, is de netto runrate de scherprechter.

Sportieve plicht

Oranje moet hopen dat de Emiraten donderdag hun sportieve plicht doen en Namibië verslaan. Bij een overwinning van Namibië kan het Nederlands elftal zich geen nederlaag permitteren tegen Sri Lanka. Alleen een zege of een tie (een in cricket zeer zeldzaam gelijkspel) volstaat dan tegen de voormalige wereldkampioen, dat Oranje op het vorige WK nog een ongenadig pak slaag gaf.

Maar goed, Oranje zal zich na twee zeges lang niet kansloos voelen, zeker niet na de uitstekende zege op de Namibiërs. Net als in het eerste duel tegen de Verenigde Arabische Emiraten verloor Oranje-captain Scott Edwards de toss en verkoos de tegenstander eerst te gaan batten. Dat bleek opnieuw geen nadeel voor het Nederlands elftal, zo zou blijken.

Zuinige Van Meekeren

Opnieuw slaagden de Oranje-bowlers erin de score van de opponent betrekkelijk laag te houden. Paul van Meekeren, speler van Gloucestershire, was met 1 voor 18 in vier overs de zuinigste van het zestal Nederlandse bowlers, waarin Bas de Leede als enige twee wickets nam.

Cruciaal was het wicket dat De Leede afsnoepte van Jan Frylinck, de topscorer aan de zijde van Nambië de topscorer met 43 runs. Op zijn bowlen werd Frylinck uitgevangen door Van Meekeren. Na de twintig overs, goed voor 121 runs, was de opdracht kraakhelder: Oranje moest een run per bal maken om de pot binnen te slepen.

Vikram Singh (r). Ⓒ ANP/HH

Singh ‘on fire’

En die opdracht was welbesteed aan Max O’Dowd (35 runs) en Vikram Singh (39 runs), het openingspaar van Nederland. Vooral de 19-jarige Singh was in de eerste overs on fire en bezorgde Oranje met onder twee zessen en drie viertjes een vliegende start. Na 8.2 overs had Nederland al 59 runs bij elkaar geslagen.

Het verlies van Singh, hij werd uitgevangen, deerde de ploeg aanvankelijk nauwelijks, omdat de ingekomen De Leede geduldig bleef en de ingespeelde O’Dowd prima steunde. Nadat O’Dowd run out was gegaan, hikten de Oranje-coaches echter op twee gedachten. Een grote en snelle zege zou goed zijn voor de netto runrate, dus legden Tom Cooper, Colin Ackermann en Edwards hun bat in hun nek en probeerden ze de boel te forceren.

Kopman De Leede

Dat werkte echter averechts: het drietal werd ‘voor weinig’ uitgemaakt. Daarop moest Nederland weer van tactiek veranderen en met meer geduld gaan batten. De overwinning veiligstellen was nu de voornaamste taak. Die opdracht was welbesteed aan Bas de Leede.

De pas 22-jarige allrounder heeft zich ontwikkeld als de nieuwe kopman van het Nederlands elftal, een kopman die welhaast in zijn eentje wedstrijden kan beslissen. Samen met Tim Pringle, met twintig jaar ook nog een jonkie, besliste De Leede (30 not out) de wedstrijd aan het begin van de laatste over. Hoeveel de prachtige zege waard zal zijn, moet donderdag op judgement day blijken.